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На Харківщині трактор наїхав на міну, водія шпиталізували (фото)

Події 16:46   06.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині трактор наїхав на міну, водія шпиталізували (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

6 травня у полі неподалік села Затишшя Харківського району наїхав на протитанкову міну трактор. 43-річний водій зазнав тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники вкотре звернулися до мешканців Харківщини з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 16:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 травня у полі неподалік села Затишшя Харківського району наїхав на протитанкову міну трактор. 43-річний водій зазнав тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.".