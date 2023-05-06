На Харківщині трактор наїхав на міну, водія шпиталізували (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
6 травня у полі неподалік села Затишшя Харківського району наїхав на протитанкову міну трактор. 43-річний водій зазнав тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники вкотре звернулися до мешканців Харківщини з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 16:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 травня у полі неподалік села Затишшя Харківського району наїхав на протитанкову міну трактор. 43-річний водій зазнав тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.".