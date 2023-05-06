На Харківщині трактор наїхав на міну, водія шпиталізували (фото)

6 травня у полі неподалік села Затишшя Харківського району наїхав на протитанкову міну трактор. 43-річний водій зазнав тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники вкотре звернулися до мешканців Харківщини з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.