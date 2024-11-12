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Харьковчанина подозревают в жестоком избиении любимой: женщина умерла не сразу

Общество 13:14   12.11.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанина подозревают в жестоком избиении любимой: женщина умерла не сразу Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове задержали 48-летнего мужчину. Его подозревают в избиении сожительницы, которая умерла через два дня после полученных травм.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в Индустриальном районе по улице Библика. 7 и 8 ноября пара распивала спиртные напитки.

«Между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина руками и ногами избил женщину. После полученных травм 42-летняя потерпевшая находилась по месту жительства и за медицинской помощью не обращалась. 10 ноября ей стало плохо и она умерла. О смерти женщины в полицию сообщила соседка», — выяснили правоохранители.

В течение суток полицейские установили личность предполагаемого нападающего. Им оказался 48-летний харьковчанин, ранее не осужденный в соответствии со статьей 89 УКУ (сроки погашения судимости). Правоохранители также установили, что мужчина постоянно избивал свою сожительницу, но женщина в полицию не обращалась.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину фигуранта докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 48-летнего мужчину. Его подозревают в избиении сожительницы, которая умерла через два дня после полученных травм.".