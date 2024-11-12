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Харків’янина підозрюють у жорстокому побитті коханої: жінка померла не одразу

Суспільство 13:14   12.11.2024
Вікторія Яковенко
Харків’янина підозрюють у жорстокому побитті коханої: жінка померла не одразу Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові затримали 48-річного чоловіка. Його підозрюють у побитті співмешканки, яка померла через два дні після отриманих травм.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталась в Індустріальному районі на вулиці Біблика. 7 та 8 листопада пара розпивала спиртні напої.

«Між ними стався конфлікт, в результаті якого чоловік руками та ногами побив жінку. Після отриманих травм 42-річна потерпіла перебувала за місцем мешкання та за медичною допомогою не зверталась. 10 листопада їй стало зле і вона померла. Про смерть жінки до поліції повідомила сусідка», – з’ясували правоохоронці.

Протягом доби поліцейські встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 48-річний  харків’янин, раніше не засуджений відповідно до статті 89 ККУ (строки погашення судимості). Правоохоронці також встановили, що чоловік постійно бив свою співмешканку, але жінка до поліції не зверталась.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину фігуранта доведуть, чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 48-річного чоловіка. Його підозрюють у побитті співмешканки, яка померла через два дні після отриманих травм.".