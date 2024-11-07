Чоловік в Харкові «забув», що вбив кохану: в поліцію дзвонила його сестра

43-річний чоловік, який вбив співмешканку в Харкові, отримав вирок. Він проведе у в’язниці вісім років.

За даними Харківської обласної прокуратури, у червні 2023 через побутові проблеми пара посварилась. Вирішити конфлікт мирно у них не вийшло. Чоловік схопив ніж та завдав один удар у грудну клітину жінки, вона померла.

Фігурант злякався та втік з будинку. Він приїхав до своєї матері, де пиячив декілька днів та поводив себе агресивно.

«Під час вживання алкогольних напоїв він періодично повторював матері, що його співмешканка мертва. Мати не могла в це повірити і думала, що це наслідки вживання алкоголю. Вона подзвонила своїй доньці та розказала про це. Сестра фігуранта подзвонила до поліції, і вже правоохоронці виявили тіло його співмешканки у будинку», – розповіли правоохоронці.

У суді чоловік свою вину не визнав. Пояснив, що все забув, не памʼятав, де взагалі ночував, а до матері пішов «причепуритися».

Суд визнав його винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).