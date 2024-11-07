Мужчина в Харькове «забыл», что убил любимую: в полицию звонила его сестра
43-летний мужчина, убивший сожительницу в Харькове, получил приговор. Он проведет в тюрьме восемь лет.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в июне 2023 года из-за бытовых проблем пара поссорилась. Разрешить конфликт мирно у них не получилось. Мужчина схватил нож и нанес один удар в грудную клетку женщины, она умерла.
Фигурант испугался и сбежал из дома. Он приехал к своей матери, где пьянствовал несколько дней и вел себя агрессивно.
«При употреблении алкогольных напитков он периодически повторял матери, что его сожительница мертва. Мать не могла поверить в это и думала, что это последствия употребления алкоголя. Она позвонила своей дочери и рассказала об этом. Сестра фигуранта позвонила в полицию, и уже правоохранители обнаружили тело его сожительницы в доме», — рассказали правоохранители.
В суде мужчина свою вину не признал. Объяснил, что все забыл, не помнил, где вообще ночевал, а к матери пошел «прихорашиваться».
Суд признал его виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина, убивший сожительницу в Харькове, получил приговор. Он проведет в тюрьме восемь лет.".