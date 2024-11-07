Live
  • Чт 07.11.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.46
  • EUR 44.34

Мужчина в Харькове «забыл», что убил любимую: в полицию звонила его сестра

Общество 13:43   07.11.2024
Виктория Яковенко
Мужчина в Харькове «забыл», что убил любимую: в полицию звонила его сестра

43-летний мужчина, убивший сожительницу в Харькове, получил приговор. Он проведет в тюрьме восемь лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в июне 2023 года из-за бытовых проблем пара поссорилась. Разрешить конфликт мирно у них не получилось. Мужчина схватил нож и нанес один удар в грудную клетку женщины, она умерла.

Фигурант испугался и сбежал из дома. Он приехал к своей матери, где пьянствовал несколько дней и вел себя агрессивно.

«При употреблении алкогольных напитков он периодически повторял матери, что его сожительница мертва. Мать не могла поверить в это и думала, что это последствия употребления алкоголя. Она позвонила своей дочери и рассказала об этом. Сестра фигуранта позвонила в полицию, и уже правоохранители обнаружили тело его сожительницы в доме», — рассказали правоохранители.

В суде мужчина свою вину не признал. Объяснил, что все забыл, не помнил, где вообще ночевал, а к матери пошел «прихорашиваться».

Суд признал его виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Читайте также: На Харьковщине мужчина удерживал любимую в заложниках и убил ее тетю: приговор

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
06.11.2024, 15:47
Новости Харькова – главное за 7.11: «прилеты» КАБов в области, продвижение РФ
Новости Харькова – главное за 7.11: «прилеты» КАБов в области, продвижение РФ
07.11.2024, 15:10
Работа в Харькове и области: за какие вакансии предлагают 60 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: за какие вакансии предлагают 60 тысяч гривен
07.11.2024, 13:22
Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории
07.11.2024, 06:00
Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор
Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор
07.11.2024, 12:12
18-летний парень ранен из-за обстрела Харьковщины
18-летний парень ранен из-за обстрела Харьковщины
07.11.2024, 15:06

Новости по теме:

13:43
Мужчина в Харькове «забыл», что убил любимую: в полицию звонила его сестра
12:12
Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор
13:46
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
16:55
Безработный харьковчанин обманул людей на 350 тыс. грн: как выманивал деньги
14:41
Главу ВВК на Харьковщине подозревают в помощи 15 уклонистам: подробности

Вы читали новость: «Мужчина в Харькове «забыл», что убил любимую: в полицию звонила его сестра»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина, убивший сожительницу в Харькове, получил приговор. Он проведет в тюрьме восемь лет.".