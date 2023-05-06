Ворог намагався наступати на Харківщині та обстріляв 18 населених пунктів – ГШ
На Куп’янському напрямку противник намагався наступати неподалік населеного пункту Синьківка. Однак, ворог успіху не мав, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Райони щонайменше 18 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ з мінометів та артилерії протягом доби.
На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. На Харківщині обстріляні Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Чорне та Хатнє.
На Куп’янському напрямку обстрілів загарбників зазнали населені пункти Красне Перше, Дворічна, Западне, Синьківка, Піщане, Вишневе та Стельмахівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 18:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку противник намагався наступати неподалік населеного пункту Синьківка. Однак, ворог успіху не мав, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".