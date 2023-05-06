На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 38 окупантів, 89 поранено – ЗСУ

За добу ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку знищили бойову машину десанту, гармату Д-30, міномет, броньований автомобіль «Тайфун-К», а також ворожий польовий склад боєприпасів.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«За цю добу 455 разів ворог наносив різними типами й калібрами вогонь по нашим підрозділам. 7 авіанальотів здійснено», – розповів Череватий.

У ЗСУ також повідомили, що на вказаному напрямку за добу сталося 2 бойових зіткнення, внаслідок чого 38 окупантів було знищено та 89 отримали поранення.