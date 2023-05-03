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На Купянско-Лиманском направлении РФ все чаще применяет устаревшую технику

Общество 15:11   03.05.2023
Виктория Яковенко
На Купянско-Лиманском направлении РФ все чаще применяет устаревшую технику

На Купянско-Лиманском направлении за сутки украинские защитники уничтожили 36 оккупантов, 108 военных РФ получили ранения.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Также он отметил, что оккупанты все чаще на этом направлении стали использовать устаревшую технику. В частности, БМП-1.

«За эти сутки из РСЗО и артиллерии РФ нанесла 565 ударов. Одно боевое столкновение произошло. Наши воины подбили танк Т-72, две БМП-1. Что характерно, что мы видим, что это две устаревшие боевые машины. Они чаще попадаются в этом направлении. И также подбили минометный расчет», — рассказал Череватый.

В ВСУ также отметили, что уже несколько недель подряд российские войска не имеют никакого успеха на Купянско-Лиманском направлении.

«В предыдущие сутки было, что они вообще не пытались атаковать. И вообще можно характеризовать, что они там осторожнее действуют. Там только регулярные войска, почти нет привлеченных этих частных военных компаний», – рассказал Череватый.

Читайте также: В ВСУ сообщили о перспективах наступления РФ на Купянско-Лиманском направлении

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки украинские защитники уничтожили 36 оккупантов, 108 военных РФ получили ранения.".