На Купянско-Лиманском направлении РФ все чаще применяет устаревшую технику
На Купянско-Лиманском направлении за сутки украинские защитники уничтожили 36 оккупантов, 108 военных РФ получили ранения.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Также он отметил, что оккупанты все чаще на этом направлении стали использовать устаревшую технику. В частности, БМП-1.
«За эти сутки из РСЗО и артиллерии РФ нанесла 565 ударов. Одно боевое столкновение произошло. Наши воины подбили танк Т-72, две БМП-1. Что характерно, что мы видим, что это две устаревшие боевые машины. Они чаще попадаются в этом направлении. И также подбили минометный расчет», — рассказал Череватый.
В ВСУ также отметили, что уже несколько недель подряд российские войска не имеют никакого успеха на Купянско-Лиманском направлении.
«В предыдущие сутки было, что они вообще не пытались атаковать. И вообще можно характеризовать, что они там осторожнее действуют. Там только регулярные войска, почти нет привлеченных этих частных военных компаний», – рассказал Череватый.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки украинские защитники уничтожили 36 оккупантов, 108 военных РФ получили ранения.".