Рушники, коци та свищик: народну спадщину Харківщини зібрали в одному місці

Харківський обласний організаційно-методичний центр культури та мистецтва презентував виставку виробів декоративно-прикладного мистецтва майстрів регіону «Об’єднані творчістю».

В експозиції – роботи 140 авторів із семи районів області. На виставці можна побачити вишиті рушники, оригінальні лялькові композиції, коци, валяні вироби, розписану дрібну пластику та панно, прикраси з бісеру, вироби з дерева, витинанки. Виставка працюватиме до 2 вересня. Подробиці – в сюжеті.

Харківський обласний організаційно-методичний центр культури та мистецтва представляє виставку «Об’єднані творчістю».

Таміла Педан, провідна методистка відділу відродження декоративно-ужиткового мистецтва та виставкової діяльності ООМЦКМ

Майже пів року ми збирали роботи для виставки. Це ініціатива депутата Харківської обласної ради пані Тетяни Коробко. Саме завдяки їй ми долучилися до збору цих робіт. На виставку потрапили не всі роботи. Тому що основна цінність цієї виставки в тому, щоб ці роботи були естетично привабливі і максимально розкривали творчий потенціал особистості. Загалом у нас представлено понад 140 авторів із семи районів Харківської області.

Роботи для виставки збирали майже пів року. В експозицію увійшли напрацювання декількох років.

Тетяна Коробко, депутатка Харківської обласної ради, ініціаторка проєкту “Об’єднані творчістю”

Відгукнулися громади, відгукнулися майстри. Це було, знаєте як? Одне дихання. Я вражена. У нас неймовірні люди. Це не остання виставка, а перша. Ось ми її зробили у таких умовах війни, а далі буде.

Виставки народного мистецтва виражають національний характер, матеріальну та духовну культуру.

Ольга Денисенко, мистецтвознавиця, заввідділу Харківського художнього музею

Я з великою повагою вважаю, що людина, яка відпрацювала на полі, біля худоби в селі чи ще на якійсь роботі, вона приходить додому після трудового дня. І бере в руки пензель, різець, за вишивання береться чи різьблення. Вона заслуговує на надзвичайну повагу. Тому що це естетичний споконвічний потяг до творчості, який закладений в генах українства. Коли господиня в хаті була і дизайнеркою, і виконавицею. І, дійсно, влаштовувала на своєму обійсті рай домашній. Заходиш у хату і зразу: «Ой, як у раю». Вишивки, подушки.

Учасники виставки – майстри декоративно-прикладного мистецтва, художники, викладачі мистецьких шкіл з Харківської області.

Таміла Педан, провідна методистка відділу відродження декоративно-ужиткового мистецтва та виставкової діяльності ООМЦКМ

На виставці представлено вироби декоративно-ужиткового мистецтва найрізноманітніших технік. Це і кераміка, і пап’є-маше, і коцарство, і декоративний розпис, витинанка, бісероплетіння, писанкарство і навіть були декілька нових відносно для нас технік.

Родзинка виставки – валківський свищик, якого першим від Харківщини було включено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Ольга Тимошенко, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України

На цій виставці представлені мої роботи, роботи викладачів і моїх колег, валківський свищик. Роботи ці глиняні. Виготовляються за традиційною технологією. Мають бути і глина локальна, і оздоблення. І всі-всі елементи мають бути ті, які є традиційними. Це не сучасний новотвір. Це, дійсно, те, що є фундаментом. Генетичним фундаментом, я б сказала, нашої мистецької основи. Ті роботи, які представлені тут на виставці, вони є переможцями багатьох конкурсів. Наші роботи, мої роботи вже значною мірою поїхали за кордон у приватні колекції. Тобто я пишаюсь тим, що про нас будуть знати. Нас будуть як Україну і Харківщину ідентифікувати саме знаючи цей елемент нематеріальної культурної спадщини.

Витоки мистецтва Малевича, Васильківського, Рєпіна, Прохорова, Серебрякової — у народній творчості.

Ольга Денисенко, мистецтвознавиця, заввідділу Харківського художнього музею

Я завжди підкреслюю, що вираз «Наша муза – народне мистецтво» дійсно дуже правильний. Тому що художники, дуже багато художників, професійних, геніїв світових. Той же Казимир Малевич, який захоплювався розписом хат. У нього це викликало просто сакральний захват. Той же Васильківський, той же Рєпін, Прохоров, Серебрякова, я вже згадувала. Навіть бувши високопрофесійними, займаючи у рейтингах надзвичайно високі місця, вони були фанатами народного мистецтва. І в цьому знаходили імпульс для своєї творчості подальшої.

На тимчасово окупованих територіях України рф знищує все, що пов’язано з українством: книги, рушники, мову. Тому духовне єднання мистецької спільноти дуже важливе.

Ольга Тимошенко, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України

Багато хто говорить, що є важливіші, є нагальніші потреби. А кожен майстер, кожна людина – це уособлення частиночки нашої культури. Згадаймо, як на окупованих територіях перше що робилося – знищувалися бібліотеки і книги, знищувалися наші рушники, знищувалися експонати в Ізюмському музеї, де я була буквально напередодні початку цього жахіття. Я зараз говорю, і в мене мурашки по шкірі. Тому що це знищення нас як нації не фізично, а набагато глибше. Єднання духовне мистецької цієї спільноти воно дуже важливе.

Спільно з ГО «Ти не сама» на відкритті виставки відбувся благодійний аукціон, головною метою якого стала підтримка ЗСУ.