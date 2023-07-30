Дискутувати на тему топонімів харків’яни можуть між Гоголем і Пушкіним

Вулична виставка “Власні назви” відкрилася в Харкові у суботу, 29 липня, у сквері на площі Поезії між бюстами Миколи Гоголя та Олександра Пушкіна.

Проєкт складається з двох частин. Частина стендів присвячена російським письменникам, їхньому ставленню до України та відношенню до Харкова, друга – українським авторам, які, на думку організаторів, заслуговують своєю біографією і літературними здобутками бути маркованими у міському просторі, розповіли журналістам у пресслужбі Харківського літературного музею.

“Одна ситуація, коли це Маяковський, який бував тут не раз, інша – Достоєвський чи Лермонтов. Відомі, проте чи доречні? Велика частина людей, чиїми іменами названі міські артерії, не мають жодного стосунку до Харкова, більшість – відверті українофоби. Водночас є група «харківських романтиків» чи ж геніальний поет Володимир Свідзінський”, – зазначають організатори.

Також відвідувачі мають можливість в інтерактивний спосіб запропонувати свій варіант переназивання того чи іншого “літературного” топоніму.

“Мета проєкту – створити простір для діалогу з містянами, поділитися з ними своїм баченням “літературної” топоніміки та почути думки харківʼян, як має “звучати” місто. Чиї імена та культурні контексти мають нас оточувати щодня. Які назви, наші власні назви, – мають наповнювати Харків”, – додають організатори.

Виставка триватиме по 25 жовтня.



Фото: Василь Голосний