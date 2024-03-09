210 лет со дня рождения Тараса Шевченко: в Харькове подготовили «подарок»

По случаю 210-летия со дня рождения Тараса Шевченко Харьковский ЛитМузей опубликовал экземпляр прижизненного издания «Кобзаря» 1860 года.

«Десять лет назад, когда началась война России против Украины, мы отмечали двухсотлетний юбилей поэта. И портреты Кобзаря на билбордах, как и строки из его стихов, поддерживали нас в борьбе. Сегодня мы так же боремся за свою независимость, а тексты Шевченко остаются неизменно актуальными. Нашим «подарком» от ЛитМузея будет скан прижизненного издания «Кобзаря», — отметили в учреждении.

Полный текст издания доступен по ссылке.