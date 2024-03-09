210 лет со дня рождения Тараса Шевченко: в Харькове подготовили «подарок»
Фото: Харьковский ЛитМузей
По случаю 210-летия со дня рождения Тараса Шевченко Харьковский ЛитМузей опубликовал экземпляр прижизненного издания «Кобзаря» 1860 года.
«Десять лет назад, когда началась война России против Украины, мы отмечали двухсотлетний юбилей поэта. И портреты Кобзаря на билбордах, как и строки из его стихов, поддерживали нас в борьбе. Сегодня мы так же боремся за свою независимость, а тексты Шевченко остаются неизменно актуальными. Нашим «подарком» от ЛитМузея будет скан прижизненного издания «Кобзаря», — отметили в учреждении.
Полный текст издания доступен по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 15:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По случаю 210-летия со дня рождения Тараса Шевченко Харьковский ЛитМузей опубликовал экземпляр прижизненного издания «Кобзаря» 1860 года.".