Сегодня 9 марта: какой праздник и день в истории

9 марта – День рождения Тараса Шевченко. В этот день год назад российская армия устроила в Харькове самый продолжительный блэкаут – света не было не меньше суток, а метро заработало через несколько дней. В 2022-м ВСУ изгнали оккупантов из Дергачей. В 1500-м из Португалии отправилась экспедиция Педру Кабрала, открывшая для европейцев Бразилию. В 1796-м Наполеон женился на Жозефине Богарне. В 1918-м состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады после возвращения в Киев. В тот же день провозгласили создание Белорусской народной республики. В 1930-м в Харькове начался судебный процесс над членами так называемого «Союза освобождения Украины». В 1959-м в Нью-Йорке впервые продемонстрировали куклу Барби.

Праздники и памятные даты 9 марта

9 марта – День рождения Тараса Шевченко. Также в Украине отмечают День землеустроителя (вторая суббота марта).

В мире: Международный день ди-джея, День рождения Барби, День генеалогии (вторая суббота марта).

9 марта в истории

9 марта 1500 года из Португалии отправилась экспедиция Педру Кабрала, открывшая для европейцев Бразилию. Подробнее.

9 марта 1796 года Наполеон, будущий император Франции, женился на Жозефине Богарне. Подробнее.

9 марта 1814 года в Моринцах Черкасской области родился Тарас Шевченко.

Он был третьим ребенком в семье крепостных крестьян Григория и Екатерины Шевченко. Старше Тараса были сестра Екатерина и брат Никита. В 1816-м семья переехала в село Кирилловка. Оно, как и Моринцы, было собственностью генерал-лейтенанта Василия Энгельгардта. У помещика было около 50 тысяч крепостных.

В Кирилловке будущий поэт и художник проводил детство и начал учиться у местного дьячка. После Тараса в семье родилось еще трое детей. Когда ему было девять, умерла мать. Отец женился второй раз – на Оксане Терещенко, у которой уже было трое детей. В семье появился и десятый ребенок – уже общий для Григория и Оксаны. Но и эта семья не продержалась долго – в 1825 году, когда Тарасу было 11 лет, его отец умер. Мачеха растить одна 10 детей не собиралась, поэтому неродных отдала дяде Тараса — Павлу. Там будущий поэт точно не был счастлив – у дяди был крутой нрав, к тому же еды на такое количество детей постоянно не хватало, так что они оставались полуголодными. От такой жизни юный Шевченко сбежал – сначала в Лысянку, учиться у дьякона-живописца, а впоследствии – в Тарасовку к дьяку-маляру. Тарас надеялся научиться живописи, но дьяк отказал ему, так что парню пришлось вернуться в Кирилловку. Когда парню было 14 лет, ему наконец-то улыбнулась судьба – его взяли казачком (слугой) на господский двор Василия Энгельгардта в Ольшане. В том же году старый господин Энгельгардт умер, а его крепостных и собственность унаследовал сын Павел. Он сделал Тараса своим дворовым слугой в ольшанском имении, а, узнав о способностях парня к рисованию, отдал его учиться к опытному мастеру. В 1831-м вслед за Энгельгардтом Шевченко переехал в Петербург. И там тот опять же позаботился о его образовании – Шевченко продолжил учиться живописи. В Петербурге произошли и судьбоносные знакомства, которые привели к выкупу поэта из крепостничества.

Уже свободным Шевченко стал «посторонним учеником» Академии искусств. Он продолжал вливаться в творческую жизнь Петербурга, рисовал, писал стихи, посещал театры и музеи и расширял круг знакомств. Один за другим Шевченко писал произведения, которые станут классикой украинской литературы: балладу «Причинная», поэму «Катерина», поэзию «Тополя»… А в 1840-м опубликована первая версия «Кобзаря». В 1842-м выходит поэма «Слепая», в 1843-м Шевченко завершил драму «Назар Стодоля». В 1844-м опубликована отдельным изданием поэма «Гамалия». Параллельно Шевченко не прекращает рисовать и получает медали на конкурсах за свои картины, иллюстрирует художественные произведения.

Радикальные изменения в дальнейшей судьбе поэта произошли по возвращении в Украину. Впервые он посетил Родину в 1843-м: встретился с родными в Кирилловке, много рисовал и завел новые знакомства (в том числе – с Пантелеймоном Кулишом). С планами окончательно вернуться в Украину Шевченко прибыл в Киев 22 апреля 1845 года. К этому моменту он уже завершил обучение в Академии искусств в Петербурге и получил звание «неклассного художника». Так что начал работать на Киевскую археологическую комиссию, создавая зарисовки исторических памятников. В период 1843-1845 годов он написал произведения, которые впоследствии объединил в сборник «Три лета». Зимой 1845-1846 годов перенес тяжелое заболевание легких, во время которого, думая, что умирает, написал свой «Заповіт». А весной 1846-го Шевченко познакомился с участниками Кирилло-Мефодиевского братства в Киеве, общение с которыми в конечном итоге привело к аресту писателя 17 апреля 1847 года. Хотя факт участия Шевченко в организации так и не доказали, ему вынесли самый жесткий из приговоров по делу братства (в первую очередь — за поэму «Сон», взбесившую Николая І). Его сослали рядовым в отдельный Оренбургский корпус, запретив писать и рисовать. А вскоре отправили в Орскую крепость. Несмотря на все запреты, Шевченко продолжал творить и в ссылке (именно там появились стихотворения «Думы мои, думы мои…», «N. N.» («Мені тринадцятий минало», поэма «Княжна» и т.д.)

Освободить поэта удалось уже после смерти царя Николая І, который при жизни так и «не простил» Шевченко его поэму. По ходатайству друзей поэту в 1857 году разрешили покинуть место ссылки.

Но въезд в Украину и российские столицы (Петербург и Москву) ему был запрещен. В Петербург Шевченко попал только в марте 1858-го, а в 1859-м наконец-то получил разрешение побывать в Украине. Он в последний раз встретился с родными и уже планировал купить землю в селе и поселиться на родной земле. Но этому не суждено было сбыться. В июле Шевченко снова арестовали по надуманному обвинению, впоследствии освободили — но с приказом уехать в Петербург. Там он и провел последние полтора года жизни. В 1860-м вышло новое издание «Кобзаря», альманах «Хата» с новыми поэзиями Шевченко, а в начале 1861-го – учебник для воскресных школ авторства поэта. В этот момент здоровье уже подводило Шевченко. Его сердце остановилось 10 марта 1861 года. Последнее стихотворение, которое Шевченко записал карандашом на офорте автопортрета, – «Чи не покинуть нам, небого».

9 марта 1918 года провозглашено создание Белорусской народной республики (БНР). Подробнее.

9 марта 1918 года состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады после возвращения в Киев. На нем подтвердили действительность IV универсала ЦР, которым провозглашали независимость УНР – в условиях присутствия на территории страны немецкой армии. Также приняли решение перевезти в Киев тела участников боя под Крутами — стрельцов студенческого куреня — и торжественно похоронить на Аскольдовой могиле.

9 марта 1930 года в Харькове начался судебный процесс над членами так называемого «Союза освобождения Украины». Подробнее.

9 марта 1959 года на торговой ярмарке детских товаров в Нью-Йорке впервые продемонстрировали куклу Барби. Подробнее.

9 марта 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что ВСУ выгнали оккупантов из Дергачей. Также в этот день появилось сообщение об уничтожении военной базы РФ в этом районе.

9 марта 2023 года ночью российская армия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В том числе около 15 «прилетов» насчитали в Харьковской области. Били преимущественно С-300, но по Песочину прилетела и разрушительна Х-22. Удары пришлись по ТЭЦ и трансформаторным подстанциям. Харьков остался полностью без света, тепла и воды. Остановился электротранспорт. Вечером Укрэнерго сообщило: ситуация на Харьковщине – одна из самых сложных в стране На тот момент подключали критическую инфраструктуру, чтобы восстановить тепло и водоснабжение. Стабилизировать ситуацию рассчитывали «в течение нескольких суток». Это был самый длительный из блэкаутов, которые устраивали оккупанты харьковчанами. 10 марта без электричества все еще оставалось 470 тысяч абонентов в Харькове. В городе ждали спецоборудования для проведения восстановительных работ. Только утром 11 марта энергетики сообщили: все харьковчане – со светом. А вот электротранспорт к работе возвращали постепенно – начали с метро 12 марта.

Церковный праздник 9 марта

9 марта – Вселенская родительская (мясопустная) суббота – один из основных поминальных дней. Почитают память сорока мучеников, которые в Севастийском озере мучились. Мученики были убиты в IV веке – во времена, когда император Константин Великий уже подписал закон о свободе исповедания веры. Но в регионах, подвластных соправителю Константину Ликинию, гонения на христиан продолжались. Так, в Севастии (Армения) пострадали за веру 40 воинов-христиан, входивших в римское войско. Военачальник Агрикола заставлял их принести жертву идолам, но воины отказались. Тогда их, связанными между собой, повели к озеру вблизи города. Это происходило зимой, и озеро было покрыто льдом. 40 мучеников поставили в ледяную воду, и они стали замерзать. При этом на берегу установили теплую баню, предлагая вход туда каждому, кто отречется от Христа. Всю ночь воины продержались, однако утром один из них не выдержал – и поспешил в баню. Но как только вышел из озера – упал мертвым. После этого тюремный страж Аглай увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, засиял неземной свет. Аглай настолько был поражен, что объявил себя христианином, скинул одежду и присоединился в ледяной воде к 39 мученикам. Когда на место пришли другие мучители, то увидели, что их жертвы еще живы. Так что мученикам перебили голени и бросали в огонь, а обугленные кости воинов сбросили в реку.

Народные приметы

Если 9 марта поют синицы – быть теплу.

Если перелетные птицы уже прилетели, год будет урожайным.

Если 9 марта нет снега – весна будет ранняя.

Что нельзя делать 9 марта

Нельзя плохо говорить об умерших.

Нельзя устраивать громкие застолья и употреблять алкоголь.

Нельзя отчаиваться и печалиться.