Когда вернут свет харьковчанам: информация Укрэнерго, облэнерго и ДТЭК

По состоянию на 19:00 9 марта самая сложная ситуация с энергоснабжением в Харьковской и Житомирской областях, сообщили в Укрэнерго.

«Наши специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Харьковщины. Сейчас запитана критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы подпитки потребителей. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем», — отметили в национальной энергетической компании.

В Харькове работы будут продолжаться еще некоторое время, так как там значительные повреждения, заявил в эфире телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» прогнозов по восстановлению электроснабжения пока не дают.

Как сообщали в облпрокуратуре, 9 марта около 4:00 российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Харькова и области. Зафиксировано не менее 15 «прилетов» ракет типа С-300. В поселке Песочин крылатая ракета Х-22 упала на территории частного дома. Получили ранения женщины 71 и 74 лет. «Прилет» также был в поселке Слобожанское Чугуевского района. Там повреждены теплицы и складские помещения овощной фабрики. В регионе пострадала энергетическая инфраструктура. В Харькове не работает наземный электротранспорт и не ходят поезда в метро. Метро открыто в качестве укрытия. На рейсы вышли автобусы.