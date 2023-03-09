Live
  • Четверг 09.03.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.57
    • 🔴

Когда вернут свет харьковчанам: информация Укрэнерго, облэнерго и ДТЭК

Общество 19:59   09.03.2023
Елена Нагорная
Когда вернут свет харьковчанам: информация Укрэнерго, облэнерго и ДТЭК

По состоянию на 19:00 9 марта самая сложная ситуация с энергоснабжением в Харьковской и Житомирской областях, сообщили в Укрэнерго.

«Наши специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Харьковщины. Сейчас запитана критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы подпитки потребителей. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем», — отметили в национальной энергетической компании.

В Харькове работы будут продолжаться еще некоторое время, так как там значительные повреждения, заявил в эфире телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» прогнозов по восстановлению электроснабжения пока не дают.

Читайте также: Укрэнерго о ситуации на Харьковщине: есть повреждения, будут ограничения

Как сообщали в облпрокуратуре, 9 марта около 4:00 российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Харькова и области. Зафиксировано не менее 15 «прилетов» ракет типа С-300. В поселке Песочин крылатая ракета Х-22 упала на территории частного дома. Получили ранения женщины 71 и 74 лет. «Прилет» также был в поселке Слобожанское Чугуевского района. Там повреждены теплицы и складские помещения овощной фабрики. В регионе пострадала энергетическая инфраструктура. В Харькове не работает наземный электротранспорт и не ходят поезда в метро. Метро открыто в качестве укрытия. На рейсы вышли автобусы.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:23
Военкомы Харьковщины пожаловались в СБУ на Теlegram-каналы о выдаче повесток
18:55
Прокуратура показала видео с места одного из «прилетов» на Харьковщине
18:24
Не только ракеты: Генштаб рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки
17:58
Удар ракетой Х-22 по Песочину: поселковый голова показал разрушения (фото)
17:18
Авторитету «Чижу», служившему «вагнеровцам» в Волчанске, грозит пожизненное

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Когда вернут свет харьковчанам: информация Укрэнерго, облэнерго и ДТЭК»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 19:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19:00 9 марта самая сложная ситуация с энергоснабжением в Харьковской и Житомирской областях, сообщили в Укрэнерго.".