Коли повернуть світло харків’янам: інформація Укренерго, обленерго і ДТЕК
Станом на 19:00 9 березня найскладніша ситуація з енергопостачанням у Харківській та Житомирській областях, повідомили в Укренерго.
“Наші фахівці працюють над відновленням енергопостачання Харківщини. Зараз заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо”, – зазначили у національній енергетичній компанії.
У Харкові роботи продовжуватимуться ще деякий час, оскільки там значні пошкодження, заявив в етері телемарафону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
У пресслужбі АТ “Харківобленерго” прогнозів щодо відновлення електропостачання поки що не дають.
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Як повідомляли в облпрокуратурі, 9 березня близько 4:00 російські військові обстріляли об’єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зафіксовано щонайменше 15 «прильотів» ракет типу С-300. У селищі Пісочин крилата ракета Х-22 впала на території приватного будинку. Отримали поранення жінки 71 та 74 років. «Приліт» також був у селищі Слобожанське Чугуївського району. Там пошкоджено теплиці та складські приміщення овочевої фабрики. У регіоні постраждала енергетична інфраструктура. У Харкові не працює наземний електротранспорт і не ходять поїзди в метро. Підземка відкрита як укриття. На рейси вийшли автобуси.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 19:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 19:00 9 березня найскладніша ситуація з енергопостачанням у Харківській та Житомирській областях, повідомили в Укренерго.".