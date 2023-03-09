Коли повернуть світло харків’янам: інформація Укренерго, обленерго і ДТЕК

Станом на 19:00 9 березня найскладніша ситуація з енергопостачанням у Харківській та Житомирській областях, повідомили в Укренерго.

“Наші фахівці працюють над відновленням енергопостачання Харківщини. Зараз заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо”, – зазначили у національній енергетичній компанії.

У Харкові роботи продовжуватимуться ще деякий час, оскільки там значні пошкодження, заявив в етері телемарафону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

У пресслужбі АТ “Харківобленерго” прогнозів щодо відновлення електропостачання поки що не дають.

Як повідомляли в облпрокуратурі, 9 березня близько 4:00 російські військові обстріляли об’єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зафіксовано щонайменше 15 «прильотів» ракет типу С-300. У селищі Пісочин крилата ракета Х-22 впала на території приватного будинку. Отримали поранення жінки 71 та 74 років. «Приліт» також був у селищі Слобожанське Чугуївського району. Там пошкоджено теплиці та складські приміщення овочевої фабрики. У регіоні постраждала енергетична інфраструктура. У Харкові не працює наземний електротранспорт і не ходять поїзди в метро. Підземка відкрита як укриття. На рейси вийшли автобуси.