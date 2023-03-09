По Харківщині вдарила ракета Х-22 – прокуратура (фото)

За інформацією Харківської обласної прокуратури, у регіоні нарахували щонайменше 15 “прильотів” С-300. До Пісочина прилетіла крилата Х-22.

“За даними слідства, 9 березня близько 4:00 російські військові обстріляли об‘єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет типу С-300. У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на територію приватного будинку. Отримали поранення дві жінки: 71 та 74 років. Попередньо, окупанти обстріляли Пісочин крилатою ракетою Х-22“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Там також зазначили, що “приліт” був у селищі Слобожанське Чугуївського району. Там пошкоджені теплиці та складські приміщення овочевої фабрики.

На місцях працюють прокурори, слідчі та експерти Нацполіції.