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По Харківщині вдарила ракета Х-22 – прокуратура (фото)

Події 11:03   09.03.2023
Оксана Горун
По Харківщині вдарила ракета Х-22 – прокуратура (фото)

За інформацією Харківської обласної прокуратури, у регіоні нарахували щонайменше 15 “прильотів” С-300. До Пісочина прилетіла крилата Х-22.

За даними слідства, 9 березня близько 4:00 російські військові обстріляли об‘єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет типу С-300. У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на територію приватного будинку. Отримали поранення дві жінки: 71 та 74 років. Попередньо, окупанти обстріляли Пісочин крилатою ракетою Х-22“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Уламки ракет на Харківщині 9 березня 2022 3

Там також зазначили, що “приліт” був у селищі Слобожанське Чугуївського району. Там пошкоджені теплиці та складські приміщення овочевої фабрики.

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Уламки ракет на Харківщині 9 березня 2022 2

На місцях працюють прокурори, слідчі та експерти Нацполіції.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 11:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Харківської обласної прокуратури, у регіоні нарахували щонайменше 15 “прильотів” С-300. До Пісочина прилетіла крилата Х-22".