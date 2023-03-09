Ігнат повідомив, чим била РФ: С-300 по Харкову та шість “Кинджалів”

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону розповів, які ракети із задіяних РФ у нічній атаці не змогли збити.

“Противник сьогодні використав великий спектр озброєння, ракет – фактично всі, які у них є. Вони часто завдають ударів окремо цими ракетами, а тут один масований ракетний удар уночі. Для чого це робиться? Щоб розосередити увагу протиповітряної оборони. За всіма напрямками – фактично з трьох морів (Чорного, Азовського та Каспійського) – завдали ударів різними видами авіаційної техніки та кораблями Чорноморського флоту”, – розповів про ракетну атаку РФ Юрій Ігнат.

При цьому він зазначив, що нинішній удар не можна назвати якоюсь “новою тактикою” терористів. Вони діяли традиційно, хіба що не застосували “Іскандери”. Частину випущених по Україні ракет ППО збити не може, визнав Ігнат.

“Ті ракети, для збиття яких поки у нашої протиповітряної оборони немає засобів, – С-300 ракета. Це зенітна керована ракета, яку пускають фактично щодня окупанти, ми маємо таку інформацію, що прифронтові зони страждають від неї. Пускають їх по балістичній траєкторії. 13 таких ракет сьогодні”, – навів інформацію Ігнат.

Саме С-300, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, били по Харкову та області. При цьому Синєгубов заявляв про 15 “прильотів”, що дозволяє припустити наявність також інших видів ракет у пуску по Харківщині.

Крім того, ворог не поскупився запустити по Україні одразу шість рідкісних і дорогих ракет “Кинджал”.

“МіГ-31 щодня злітає, тривога триває в Україні, яку вже дехто ігнорує: “Ну, полетів “МіГ”, політав і сів”. А цього разу не просто так літав, а випустили шість “Кинджалів”. Не пам’ятаю, щоб стільки “Кинджалів” випускали взагалі за цю війну за один удар. У противника немає багато таких ракет, йдеться про десятки – до 50 була остання інформація від ГУР. Шість за раз вони використали”, – зазначив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також не збиває українська ППО ракети типу Х-22. Їх випустили цього разу шість. Крім того, росіяни запустили Х-31 і Х-59, що не збиваються, але вони не досягли своїх цілей.

“Х-31 та Х-59 були запущені, але вони не досягли своїх цілей, була організована протидія. Мета була окупантів – вразити наші засоби протиповітряної оборони”, – повідомив Ігнат.

Нагадаємо, після нічної ракетної атаки Харків повністю знеструмлений. У місті не працює система опалення та немає води.