Игнат сообщил, чем била РФ: не сбиваемые С-300 по Харькову и шесть «Кинжалов»

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона рассказал, какие ракеты из задействованных РФ в ночной атаке не смогли сбить.

«Противник сегодня использовал большой спектр вооружения, ракет – фактически все, какие у них есть. Они часто наносят удары отдельно этими ракетами, а тут один массированный ракетный удар ночью. Для чего это делается? Чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны. По всем направлениям – фактически с трех морей (Черного, Азовского и Каспийского) – нанесли удары разными видами авиационной техники и кораблями Черноморского флота», — рассказал о ракетной атаке РФ Юрий Игнат.

При этом он отметил, что нынешний удар нельзя назвать какой-то «новой тактикой» террористов. Они действовали традиционно, разве что не применили «Искандеры». Часть выпущенных по Украине ракет ПВО сбить не может, признал Игнат.

» Те ракеты, для сбития которых пока у нашей противовоздушной обороны нет средств, – С-300 ракета. Это зенитная управляемая ракета, которую пускают фактически ежедневно оккупанты, мы располагаем такой информацией, что прифронтовые зоны страдают от нее. Пускают их по баллистической траектории. 13 таких ракет сегодня», — привел информацию Игнат.

Именно С-300, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, били по Харькову и области. При этом Синегубов заявлял о 15 «прилетах», что позволяет предположить наличие и других видов ракет в пуске по Харьковщине.

Кроме того, враг не поскупился запустить по Украине сразу шесть редких и дорогих ракет «Кинжал».

«Миг-31 ежедневно взлетает, тревога продолжается в Украине, которую уже некоторые игнорируют: «Ну, полетел «Миг», полетал и сел». А на этот раз не просто так летал, а выпустили шесть «Кинжалов». Не помню, чтобы столько «Кинжалов» выпускали вообще за эту войну за один удар. У противника нет много таких ракет, речь идет о десятках – до 50 была последняя информация от ГУР. Шесть за раз они использовали», — отметил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

Также не сбивает украинская ПВО ракеты типа Х-22. Их выпустили в этот раз шесть. Кроме того, россияне запустили не сбиваемые Х-31 и Х-59, но они не достигли своих целей.

«Х-31 и Х-59 были запущены, но они не достигли своих целей, было организовано противодействие. Цель была оккупантов — поразить наши средства противовоздушной обороны», — сообщил Игнат.

Напомним, после ночной ракетной атаки Харьков полностью обесточен. В городе не работает система отопления и нет воды.