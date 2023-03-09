По Харьковщине ударила ракета Х-22 — прокуратура (фото)

По информации Харьковской областной прокуратуры, в регионе насчитали не менее 15 «прилетов» С-300. В Песочин прилетела крылатая Х-22.

«По данным следствия, 9 марта около 4:00 российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Харькова и области. Зафиксировано не менее 15 прилетов ракет типа С-300. В пгт Песочин Харьковского района вражеская ракета попала на территорию частного дома. Получили ранения две женщины: 71 и 74 года. Предварительно, оккупанты обстреляли Песочин крылатой ракетой Х-22», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Там также отметили, что «прилет» был в поселке Слобожанское Чугуевского района. Там повреждены теплицы и складские помещения овощной фабрики.

На местах работают прокуроры, следователи и эксперты Нацполиции.