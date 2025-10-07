Неожиданный взгляд на поэта: новая версия спектакля «Шевченко 2.0» в Харькове

В четверг, 9 октября, в Харьковском академическом театре им. Тараса Шевченко «Березиль» покажут обновленную версию спектакля «Шевченко 2.0».

Как сообщают МГ «Объектив» организаторы, спектакль предлагает неожиданный взгляд на фигуру величайшего украинского поэта. По замыслу авторов «Шевченко 2.0» – это пространство, в котором поэт встречается с устойчивым и хрестоматийным мифом о себе в образе памятника. Он спорит с ним и доказывает, что живой человек – пророк, франт, гений, любовник, а не тот «дедушка с усами», образ которого так долго навязывался.

«Для меня работа над текстом для спектакля стала личным открытием фигуры Тараса Шевченко. Я увлекся им и как художником, и как человеком, но пытался через свою пьесу поделиться этим эмоциональным впечатлением. Мне хотелось, чтобы зрители увидели поэта как абсолютно современную, взвешенную нашему настоящему личность, потому что на самом деле таковым он и есть. Хотелось сделать видимыми некоторые стереотипы нашего восприятия, чтобы избавиться от них и открыться для нового взгляда. Поэтому в произведении много вопросов и мало ответов: надеюсь, что ответ у каждого из зрителей будет свой», – говорит драматург Дмитрий Терновой.

Отмечается, что план спектакля возник еще в январе 2022 года, когда в театр эту идею принес Борис Гринев.

«Харьковский театр имени Тараса Шевченко более ста лет назад был основан под названием «Березиль» реформатором и авангардистом, величайшим украинским режиссером Лесем Курбасом, а смелый сценический эксперимент, можно сказать, является генетическим кодом этой труппы. Поэтому предложить подобный проект именно «Березилю» было закономерным и правильным выбором», – рассказал Гринев.

Премьера состоялась 11 ноября прошлого года в Киеве на большой сцене Национального театра имени Ивана Франко. А Харьков остается единственным городом Украины, где из-за повышенного уровня опасности театрам запрещено играть в собственных помещениях.

«Мне как драматургу очень интересно следить за тем, как развивается представление. Его впервые показали почти год назад, но из-за фактической невозможности использовать большую сцену в Харькове, спектакль преимущественно играл за пределами нашего города. 9 октября состоится второй премьерный показ в Харькове, но за это время представление уже приобрело ощутимые изменения, включая смену исполнителей главных ролей. И она постоянно растет, идет вверх: каждый следующий показ лучше предыдущего, и, на мой взгляд, спектакль становится все интереснее и глубже», – комментирует Дмитрий Терновой.

Спектакль покажут 9 октября в 18:00 в Театрально-концертном центре (ул. Сумская, 25).

Команда спектакля: