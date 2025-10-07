Несподіванний погляд на поета: у Харкові – нова версія вистави «Шевченко 2.0»
У четвер, 9 жовтня, у Харківському академічному театрі ім. Тараса Шевченка «Березіль» покажуть оновлену версію вистави «Шевченко 2.0».
Як повідомляють МГ «Об’єктив» організатори, постанова пропонує несподіваний погляд на постать найвидатнішого українського поета. За задумом авторів, «Шевченко 2.0» – це простір, в якому поет зустрічається зі стійким та хрестоматійним міфом про себе в образі пам’ятника. Він сперечається з ним і доводить, що є живою людиною – пророком, франтом, генієм, коханцем, а не тим зашкарублим «дідуганом з вусами», образ якого так довго нав’язувався.
«Для мене робота над текстом для вистави стала особистим відкриттям постаті Тараса Шевченка. Я захопився ним і як митцем, і як людиною, та намагався через свою п’єсу поділитися цим емоційним враженням. Мені хотілося, аби глядачі побачили поета як абсолютно сучасну, суголосну нашому сьогоденню особистість, бо насправді таким він і є. Хотілося зробити видимими деякі стереотипи нашого сприйняття, щоб позбутися їх і відкритися для нового погляду. Тому у творі багато питань і мало відповідей: сподіваюся, що відповідь у кожного з глядачів буде своя», – каже драматург Дмитро Терновий.
Зазначається, що задум вистави з використанням естрадних пісень-омажів на вірші Кобзаря виник ще в січні 2022 року, коли до театру цю ідею приніс Борис Гриньов.
«Харківський театр імені Тараса Шевченка більше ста років тому був заснований під назвою «Березіль» реформатором й авангардистом, найвидатнішим українським режисером Лесем Курбасом, а сміливий сценічний експеримент, можна сказати, є генетичним кодом цієї трупи. Тож запропонувати подібний проєкт саме «Березолю» було закономірним і правильним вибором», – розповідв Гриньов.
Прем’єра відбулася 11 листопада торік у Києві, на великій сцені Національного театру імені Івана Франка. А Харків залишається єдиним містом України, де через підвищений рівень небезпеки театрам заборонено грати у власних приміщеннях.
«Мені як драматургу дуже цікаво слідкувати за тим, як розвивається вистава. Вона була вперше показана майже рік тому, але через фактичну неможливість використовувати велику сцену у Харкові, спектакль переважно грався за межами нашого міста. 9 жовтня відбудеться другий прем’єрний показ у Харкові, але за цей час вистава вже набула відчутних змін, включно зі зміною виконавців головних ролей. І вона постійно зростає, йде вгору: кожен наступний показ є кращим за попередній, і, на мій погляд, спектакль стає все цікавішим і глибшим», – коментує Дмитро Терновий.
Виставу покажуть 9 жовтня о 18:00 у Театрально-концертному центрі (вул. Сумська, 25).
Команда вистави:
- Борис Гриньов – автор ідеї і текстів пісень. Академік НАН України, доктор технічних наук, професор.
- Дмитро Терновий – автор п’єси. Лауреат низки драматургічних конкурсів (в т. ч. міжнародних), має публікації та/або постановки в Австрії, Німеччині, Франції, Польщі, Україні.
- Олександр Ковшун – режисер вистави. Наразі в репертуарному листі – 29 вистав, співпраця із сімома театрами України та чотирьма міжнародними культурними інституціями, дві театральні премії, участь у 37 фестивалях 10 країн світу.
- Костянтин Пономарьов – художник вистави. Найвідоміший харківський fashion-дизайнер, а також художник-сценограф і мистецтвознавець.
- Валерій Брильов та Олексій Грідасов – виконавці ролі Тараса Шевченка.
