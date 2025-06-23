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Родилась в «скорой»: медики на Харьковщине принимали роды в дороге

Общество 12:47   23.06.2025
Виктория Яковенко
Родилась в «скорой»: медики на Харьковщине принимали роды в дороге Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Ночью 23 июня бригада скорой на Харьковщине помогла появиться на свет девочке.

«Вызов поступил в 01:44, и уже во время госпитализации в ОКПЦ начались роды, в 02:18 появилась на свет девочка. Малышка сразу закричала — все прошло хорошо! Шкала Апгар: 7-8 баллов. Вес: 2880 г. Рост: 49 см», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что роды прошли без осложнений.

19 июня в Харьковском горсовете сообщали, что с начала войны в областном центре родилось 8485 детей. В частности, с 12 по 18 число на свет появилось 56 младенцев – 31 мальчик и 25 девочек.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 12:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 23 июня бригада скорой на Харьковщине помогла появиться на свет девочке.".