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Харьковская нардеп родила сына «Ахиллесу» (фото)

Политика 21:50   22.06.2025
Оксана Горун
Харьковская нардеп родила сына «Ахиллесу» (фото) Фото: Мария Мезенцева/Facebook

Нардеп от «Слуги народа», жена командира 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрия Федоренко Мария Мезенцева сообщила радостную новость.

«Недавно родился Теодор Юрьевич. Мы тебя очень ждали, наша светлая душа! Спасибо, что выбрал нас с папой своими родителями», — написала Мезенцева на своей странице в Facebook.

родился ребенок
Фото: Мария Мезенцева/Facebook

Она отметила, что малыш уже ночевал в бомбоубежищах под звуки обстрелов.

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ребенок Марии Мезенцевой и Юрия Федоренко
Фото: Мария Мезенцева/Facebook

Мария Мезенцева и Юрий Федоренко поженились в апреле 2024 года. Это сообщение стало неожиданностью для украинцев: пара не афишировала своих отношений до самой свадьбы. Мезенцева выиграла выборы в 2019 году как депутат-мажоритарщик на избирательном округе № 168 (в Шевченковском районе Харькова), она входит в состав фракции президентской партии «Слуга народа» и возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ.

Беременная Мезенцева и Юрий Федоренко
Фото: Мария Мезенцева/Facebook
Мария Мезенцева беременная
Фото: Мария Мезенцева/Facebook
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 21:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп от «Слуги народа», жена командира 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрия Федоренко Мария Мезенцева сообщила радостную новость".