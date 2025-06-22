Харьковская нардеп родила сына «Ахиллесу» (фото)
Нардеп от «Слуги народа», жена командира 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрия Федоренко Мария Мезенцева сообщила радостную новость.
«Недавно родился Теодор Юрьевич. Мы тебя очень ждали, наша светлая душа! Спасибо, что выбрал нас с папой своими родителями», — написала Мезенцева на своей странице в Facebook.
Она отметила, что малыш уже ночевал в бомбоубежищах под звуки обстрелов.
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Мария Мезенцева и Юрий Федоренко поженились в апреле 2024 года. Это сообщение стало неожиданностью для украинцев: пара не афишировала своих отношений до самой свадьбы. Мезенцева выиграла выборы в 2019 году как депутат-мажоритарщик на избирательном округе № 168 (в Шевченковском районе Харькова), она входит в состав фракции президентской партии «Слуга народа» и возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: ахиллес, дитина, новости Харькова, родился;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 21:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп от «Слуги народа», жена командира 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрия Федоренко Мария Мезенцева сообщила радостную новость".