Харьковская нардеп родила сына «Ахиллесу» (фото)

Нардеп от «Слуги народа», жена командира 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрия Федоренко Мария Мезенцева сообщила радостную новость.

«Недавно родился Теодор Юрьевич. Мы тебя очень ждали, наша светлая душа! Спасибо, что выбрал нас с папой своими родителями», — написала Мезенцева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что малыш уже ночевал в бомбоубежищах под звуки обстрелов.

Мария Мезенцева и Юрий Федоренко поженились в апреле 2024 года. Это сообщение стало неожиданностью для украинцев: пара не афишировала своих отношений до самой свадьбы. Мезенцева выиграла выборы в 2019 году как депутат-мажоритарщик на избирательном округе № 168 (в Шевченковском районе Харькова), она входит в состав фракции президентской партии «Слуга народа» и возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ.