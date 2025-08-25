«Маленькое чудо»: сколько детей родилось на Харьковщине с начала 2025 года

4203 ребенка родилось в Харьковской области с начала года. Статистику опубликовали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В общем их ведомство в пяти регионах зарегистрировало уже около 12000 новорожденных. В Полтавской области – 3340, в Черниговской – 2013, в Сумской – 1981, в Донецкой – 439.

«Каждый младенец – это маленькое чудо, наполняющее семью радостью, а государство – новыми возможностями. Малыш приносит с собой надежду, продолжение традиций и веру в будущее», — отметили в управлении.

Напомним, ранее Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщало, что за первые полгода в Харьковской области зарегистрировано 3518 новорожденных. Специалисты отмечали, что новоиспеченные родители называли своих детей разнообразно – от традиционных вариантов до редкостных.