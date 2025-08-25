«Маленьке диво»: скільки дітей народилося на Харківщині з початку 2025 року

4203 дитини народилося на Харківщині з початку року. Статистику опублікували у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Загалом їхнє відомство у п’ятьох регіонах зареєструвало вже близько 12000 новонароджених. На Полтавщині – 3340, на Чернігівщині – 2013, на Сумщині – 1981, у Донецькій області – 439.

«Кожне немовля – це маленьке диво, що наповнює сім’ї радістю, а державу – новими можливостями. Малеча приносить із собою надію, продовження традицій і віру в майбутнє», – зазначили в управлінні.

Нагадаємо, раніше Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомляло, що за перші пів року в Харківській області зареєстрували 3518 новонароджених. Фахівці зазначали, що новоспечені батьки називали своїх дітей різноманітно – від традиційних варіантів до рідковживаних.