210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Харкові підготували «подарунок»

З нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка Харківський ЛітМузей опублікував примірник прижиттєвого видання «Кобзаря» 1860 року.

«Десять років тому, коли розпочалася війна Росії проти України, ми відзначали двохсотлітній ювілей поета. І портрети Кобзаря з білбордів, як і рядки з його віршів, підтримували нас у боротьбі. Сьогодні ми так само боремося за свою незалежність, а Шевченкові тексти залишаються незмінно актуальними. Нашим «подарунком» від ЛітМузею буде скан прижиттєвого видання «Кобзаря», – зазначили в установі.

Повний текст видання доступний за посиланням.