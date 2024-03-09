210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Харкові підготували «подарунок»
Фото: Харківський ЛітМузей
З нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка Харківський ЛітМузей опублікував примірник прижиттєвого видання «Кобзаря» 1860 року.
«Десять років тому, коли розпочалася війна Росії проти України, ми відзначали двохсотлітній ювілей поета. І портрети Кобзаря з білбордів, як і рядки з його віршів, підтримували нас у боротьбі. Сьогодні ми так само боремося за свою незалежність, а Шевченкові тексти залишаються незмінно актуальними. Нашим «подарунком» від ЛітМузею буде скан прижиттєвого видання «Кобзаря», – зазначили в установі.
Повний текст видання доступний за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 15:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка Харківський ЛітМузей опублікував примірник прижиттєвого видання «Кобзаря» 1860 року.".