Live
  • Сб 09.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Харкові підготували «подарунок»

Культура 15:09   09.03.2024
Вікторія Яковенко
210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Харкові підготували «подарунок» Фото: Харківський ЛітМузей

З нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка Харківський ЛітМузей опублікував примірник прижиттєвого видання «Кобзаря» 1860 року.

«Десять років тому, коли розпочалася війна Росії проти України, ми відзначали двохсотлітній ювілей поета. І портрети Кобзаря з білбордів, як і рядки з його віршів, підтримували нас у боротьбі. Сьогодні ми так само боремося за свою незалежність, а Шевченкові тексти залишаються незмінно актуальними. Нашим «подарунком» від ЛітМузею буде скан прижиттєвого видання «Кобзаря», – зазначили в установі.

Повний текст видання доступний за посиланням.

01

02
Фото: Харківський ЛітМузей

Читайте також: Сьогодні 9 березня: яке свято та день в історії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 9.03: 19 дронів атакували Вовчанськ, смертельна ДТП
Головні новини Харкова 9.03: 19 дронів атакували Вовчанськ, смертельна ДТП
09.03.2024, 15:12
210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Харкові підготували «подарунок»
210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Харкові підготували «подарунок»
09.03.2024, 15:09
Двох дітей виявили у метро Харкова: їхня мати поїхала за місто
Двох дітей виявили у метро Харкова: їхня мати поїхала за місто
09.03.2024, 14:01
Кинув гранату під авто військової: на Харківщині затримали чоловіка
Кинув гранату під авто військової: на Харківщині затримали чоловіка
09.03.2024, 13:21
Смертельна ДТП на Салтівці: збили пішохода (фото)
Смертельна ДТП на Салтівці: збили пішохода (фото)
09.03.2024, 12:14
«Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)
«Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)
09.03.2024, 11:51

Новини за темою:

17:04
Три дні не ходитимуть трамвай і автобус деякими маршрутами у Харкові
15:50
У Балаклії на Харківщині обрали нову дату відзначення Дня міста (документ)
14:18
Коли краще саджати городину і доглядати за садом у квітні 2023 року

Ви читали новину: «210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Харкові підготували «подарунок»»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 15:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка Харківський ЛітМузей опублікував примірник прижиттєвого видання «Кобзаря» 1860 року.".