Депутат запропонував побудувати антидроновий коридор на Харківщині
Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник пропонує встановити антидроновий коридор на трасі Ізюм-Слов’янськ-Барвінкове.
Стрельник повідомив про невтішні події. Так, 5 вересня на ділянці траси “Ізюм-Слов’янськ” росіяни знищили FPV-дроном кілька авто, 7 вересня БпЛА атакував приватний будинок. Вже 8 вересня в районі села Нікополь окупанти випустили БпЛА по машині.
“Такими діями російські окупанти намагаються порушити логістичне забезпечення угрупування військ Сил оборони України на Донбасі. Окрім цього, ворожі атаки FPV-дронів несуть реальну загрозу цивільному населенню, яке наразі активно користується автосполученням “Ізюм-Словʼянськ-Барвінкове”, – пояснив Стрельник.
Хоча ще недавно подібні атаки були поодиноким випадком і вважалося, що вони не несуть серйозної загрози військовим та цивільним, зараз ситуація кардинально змінилася, впевнений він. У зв’язку з цим, наголошує, необхідно терміново вживати заходи, щоб убезпечити рух цією трасою.
“Першочергове завдання – це облаштування антидронових сіток уздовж дороги “Ізюм-Словʼянськ-Барвінкове” та побудова захисного антидронового коридору по всьому автошляху. Це завдання із «зірочкою», тому що потребує взаємодії між представниками влади Харківської і Донецької областей. Не хочеться говорити, що вирішувати дане питання вони повинні були «ще вчора», але зволікання зараз, призведе до трагічних наслідків, на жаль“, – стверджує депутат.
Раніше депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник вже попереджав про високу активність ворожих FPV на трасі Ізюм-Слов’янськ. Він зазначав: особливо російські дрони чатують там у темний час доби. Зокрема, за його даними, в ніч проти 5 вересня окупанти вразили на цій трасі кілька автомобілів. Зважаючи на це, депутат закликав не пересуватися без критичної потреби цим маршрутом, а шукати альтернативні шляхи і дороги.
До цього голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв, що російські дрони на оптоволокні долітають уже до села Черкаська Лозова та селища Лісове – передмістя Харкова.
