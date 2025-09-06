Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник попереджає про високу активність ворожих FPV на трасі «Ізюм-Слов’янськ».

Він зазначає: особливо російські дрони чатують там у темну пору доби. Зокрема, за його даними, у ніч на 5 вересня окупанти вразили на цій трасі декілька автомобілів.

«У звʼязку з цим, після заходу сонця бажано не пересуватися без критичної потреби цим маршрутом, а шукати альтернативні шляхи і дороги», – попередив Стрельник.

Нагадаємо, голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко раніше повідомляв, що російські дрони на оптоволокні долітають уже до села Черкаська Лозова та селища Лісне – передмістя Харкова.