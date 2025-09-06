Live
  • Сб 06.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині

Суспільство 12:15   06.09.2025
Вікторія Яковенко
Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині Фото: Максим Стрельник

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник попереджає про високу активність ворожих FPV на трасі «Ізюм-Слов’янськ».

Він зазначає: особливо російські дрони чатують там у темну пору доби. Зокрема, за його даними, у ніч на 5 вересня окупанти вразили на цій трасі декілька автомобілів.

«У звʼязку з цим, після заходу сонця бажано не пересуватися без критичної потреби цим маршрутом, а шукати альтернативні шляхи і дороги», – попередив Стрельник.

опасная дорога на Харьковщине
Фото: Максим Стрельник
опасная дорога на Харьковщине
Фото: Максим Стрельник

Нагадаємо, голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко раніше повідомляв, що російські дрони на оптоволокні долітають уже до села Черкаська Лозова та селища Лісне – передмістя Харкова.

Читайте також: Чи має армія РФ успіхи на Харківщині – аналіз ситуації на фронті від ISW

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Немає порядку»: харківський бізнес про зміни Кабміну і 100% бронювання
«Немає порядку»: харківський бізнес про зміни Кабміну і 100% бронювання
06.09.2025, 13:37
Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині
Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині
06.09.2025, 12:15
Скільки людей у Лозовій ще залишаються без світла, повідомив Синєгубов
Скільки людей у Лозовій ще залишаються без світла, повідомив Синєгубов
06.09.2025, 11:00
Зміни в русі низки харківських поїздів: що сталося, як курсуватимуть
Зміни в русі низки харківських поїздів: що сталося, як курсуватимуть
06.09.2025, 10:09
Сьогодні 6 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 вересня: яке свято та день в історії
06.09.2025, 06:00
КАБ та безпілотники: чим били росіяни по Харківщині минулої доби
КАБ та безпілотники: чим били росіяни по Харківщині минулої доби
06.09.2025, 09:06

Новини за темою:

12:05
П’яна сварка між знайомими завершилася трагічно на Харківщині
11:45
Ізюм – без світла, в Балаклії – пошкодження: наслідки нічних ударів ворога 📷
12:21
Посуха: на Харківщині заборонили полив городів з водопроводу без лічильників
16:48
«Військові ЗСУ «тероризують» цивільних в Ізюмі» – черговий фейк РФ
21:18
Новини Харкова — головне за 14 червня: що подорожчало, інцидент із підлітками

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2025 в 12:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник попереджає про високу активність ворожих FPV на трасі «Ізюм-Слов’янськ».".