Какую дорогу рекомендует избегать депутат после заката на Харьковщине
Фото: Максим Стрельник
Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник предупреждает о высокой активности вражеских FPV на трассе Изюм-Славянск.
Он отмечает: особенно российские дроны караулят там в темное время суток. В частности, по его данным, в ночь на 5 сентября оккупанты поразили на этой трассе несколько автомобилей.
«В связи с этим, после заката желательно не передвигаться без критической потребности по этому маршруту, а искать альтернативные пути и дороги», — предупредил Стрельник.
Напомним, глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко ранее сообщал, что российские дроны на оптоволокне долетают уже до села Черкасская Лозовая и поселка Лесное – пригород Харькова.
Читайте также: Имеет ли армия РФ успехи на Харьковщине – анализ ситуации на фронте от ISW
Дата публикации материала: 6 сентября 2025 в 12:15
Корреспондент Виктория Яковенко