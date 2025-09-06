Какую дорогу рекомендует избегать депутат после заката на Харьковщине

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник предупреждает о высокой активности вражеских FPV на трассе Изюм-Славянск.

Он отмечает: особенно российские дроны караулят там в темное время суток. В частности, по его данным, в ночь на 5 сентября оккупанты поразили на этой трассе несколько автомобилей.

«В связи с этим, после заката желательно не передвигаться без критической потребности по этому маршруту, а искать альтернативные пути и дороги», — предупредил Стрельник.

Напомним, глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко ранее сообщал, что российские дроны на оптоволокне долетают уже до села Черкасская Лозовая и поселка Лесное – пригород Харькова.