Депутат Харківської міськради отримав підозру у держзраді: подробиці

В Офісі Генерального прокурора повідомляють, що депутат Харківської міськради VIII скликання публічно поширював висловлювання проросійського змісту.

За даними правоохоронців, для цього упродовж 2021–2024 років фігурант користувався власним авторитетом і впливом на прихильників політичної партії «ОПЗЖ» в Харківському регіоні та за його межами.

«Він умисно допомагав рф та її представникам у проведенні підривної діяльності, поширював висловлювання, спрямовані на пропаганду та нагнітання в українському суспільстві проросійських настроїв, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – зазначили в прокуратурі.

Також, додали правоохоронці, у 2021–2024 роках він умисно не подав обов’язкові щорічні декларації за відповідні роки.

«Крім того, як установило слідство, підозрюваний у 2023 році виїхав до російської федерації, де переховується від правосуддя і на даний час», – розповіли в Офісі Генпрокурора.

Депутату повідомили про підозру у державній зраді та умисному неподанні декларацій (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 ККУ).

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

За даними джерел видання «Думка», мова йде про одіозного депутата забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Андрія Лесика. Як повідомляє рух «Чесно», політик організував проросійські мітинги в Харкові, назвав Революцію гідності «збройним переворотом» та заперечував війну з РФ. Зокрема, він виступав і на російському телебаченні. У 2020-му році в Харкові, під час акції протесту медиків проти закриття акушерського відділення клінічної лікарні залізничників, Андрія Лесика облили зеленкою.