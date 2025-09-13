“Прильоти” по дитячому табору в Люботині та клубу – Синєгубов про обстріли
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 13 вересня поінформував, що Харківську область за добу атакували ракетою, 17-ма “шахедами”, трьома КАБами та “молнией”.
“У результаті обстрілів постраждали шестеро людей. У с. Сподобівка Куп’янської громади постраждали 76-річний чоловік, 88-річна та 66-річна жінки; у с. Балка Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка; у с. Калинове Золочівської громади постраждали 61-річна і 67-річна жінки”, – написав Синєгубов.
У Сподобівці місцеві жителі їхали автівкою, по якій влучила російська “молния”, про що раніше повідомляла Куп’янська РВА. Калинове Золочівське громади було вночі під комбінованим ударом, поінформував начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко у коментарі виданню “Зоря”.
“У ніч на 13 вересня о 03:15 російські війська завдали комбінованого удару по селу Калинове Золочівської громади, застосувавши дві авіабомби КАБ та чотири дрони-камікадзе типу “Шахед”. Унаслідок обстрілу значно пошкоджено Будинок культури, у приміщенні якого працювали дитячий садок, бібліотека та спортивний зал. Також постраждали три двоповерхові багатоквартирні будинки, три приватні оселі, магазин, амбулаторія, господарчі споруди, легковий автомобіль та енергомережі”, — повідомив Коваленко.
Жінки, які постраждали від цих ударів, отримали гостру реакцію на стрес, допомогу їм надали на місці.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив також про інші руйнування через обстріли області.
“У Харківському районі пошкоджено будівлі дитячого табору, гараж (м. Люботин). У Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Заміст), автомобіль (с. Сподобівка), приватний будинок (с. Осиново), два приватні будинки (с. Нечволодівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Балка). У Лозівському районі пошкоджено три вантажні автомобілі (с. Царедарівка), автомобіль (м. Лозова)“, – перелічив начальник ХОВА.
