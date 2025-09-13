Пожар в заминированном лесу локализировали на Харьковщине: он охватил 25,6 га

В ГП «Леса Украины» сообщили, что пожар в лесном массиве Савинского лесничества на Изюмщине удалось остановить.

Лес вспыхнул вчера, 12 сентября.

«Эта территория загрязнена взрывоопасными предметами и находится в природно-заповедном фонде, поэтому огонь стремительно распространился на значительную территорию. Пожар признан чрезвычайной ситуацией. На борьбу с огнем привлечены 19 работников лесного хозяйства и семь единиц техники. На месте работали ГСЧС, пиротехническая и другие службы», — проинформировали в Facebook филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».

Распространение огня смогли остановить к утру. Пожар охватил площадь в 25,6 га.

«В настоящее время лесоводы продолжают работать на месте пожара до полной ликвидации возгорания», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

Утром 13 сентября в сводке за сутки ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области информировало о семи лесных пожарах, которые тушат в Харьковской области. Леса горят в прифронтовых Купянском и Изюмском районах. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил в регионе чрезвычайную пожарную опасность (5-й класс).