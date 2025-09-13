Пожар в заминированном лесу локализировали на Харьковщине: он охватил 25,6 га
В ГП «Леса Украины» сообщили, что пожар в лесном массиве Савинского лесничества на Изюмщине удалось остановить.
Лес вспыхнул вчера, 12 сентября.
«Эта территория загрязнена взрывоопасными предметами и находится в природно-заповедном фонде, поэтому огонь стремительно распространился на значительную территорию. Пожар признан чрезвычайной ситуацией. На борьбу с огнем привлечены 19 работников лесного хозяйства и семь единиц техники. На месте работали ГСЧС, пиротехническая и другие службы», — проинформировали в Facebook филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».
Распространение огня смогли остановить к утру. Пожар охватил площадь в 25,6 га.
«В настоящее время лесоводы продолжают работать на месте пожара до полной ликвидации возгорания», — отметили в Слобожанском лесном офисе.
Читайте также: Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»
Утром 13 сентября в сводке за сутки ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области информировало о семи лесных пожарах, которые тушат в Харьковской области. Леса горят в прифронтовых Купянском и Изюмском районах. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил в регионе чрезвычайную пожарную опасность (5-й класс).
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: лесной пожар, новости Харькова, Слобожанский лесной офис;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожар в заминированном лесу локализировали на Харьковщине: он охватил 25,6 га»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГП «Леса Украины» сообщили, что пожар в лесном массиве Савинского лесничества на Изюмщине удалось остановить".