Горит Старосалтовское лесничество на Харьковщине, взрываются мины (фото)

На Харьковщине уже почти сутки тушат лесной пожар в некогда популярной курортной зоне, которая сейчас стала почти прифронтовой.

«В 12:45 28 мая стало известно о лесном пожаре на территории Старосалтовского лесничества вблизи села Березники Чугуевского района. Площадь составляла уже около 21 га. Кроме того, возле леса на открытой местности горел сухостой на площади 2 га», — сообщила 29 мая пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь тушат сотрудники ГСЧС — 19 спасателей и три единицы техники, а также местная пожарная команда поселка Вильча — восемь сотрудников и пять единиц техники.

«Работы по ликвидации огня осложнялись угрозой ударов со стороны оккупантов, а также постоянной детонацией мин и неразорванных боеприпасов. В 20:10 28 мая пожар удалось локализовать. Пожаротушение продолжается. Пожарные и лесоводы предотвратили распространение пламени на жилищный сектор близлежащих населенных пунктов», — проинформировали в ГСЧС.

Причину, по которой начался пожар, выясняют.