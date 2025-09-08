Изюмские леса горели в воскресенье, почти все пожары возникли из-за обстрелов

В течение воскресенья, 7 сентября, на территории Харьковской области возникло десять лесных пожаров общей площадью более 15,2 гектара. Большинство возгораний, на площади 14,8 гектара, были вызваны обстрелами армии РФ.

Почти все пожары в регионе произошли в лесничествах Изюмского надлесничества, находящихся в нескольких километрах от зоны боевых действий: Андреевском, Боровском, Рубежанском, Песчанском, сообщают в Слобожанском лесном офисе.

Леса воспламенились в результате падения обломков российских беспилотников и обстрелов, и тушение этих пожаров осложнялось заминированностью территорий. Всего в Харьковской области заминированными и недоступными остаются более 170 тысяч гектаров леса, из них – 143 тысячи гектаров именно в Изюмском надлесничестве.

«На всех локациях была задействована техника – пожарные модули, пожарные автомобили и тракторы, а также лесничие-пожарные. Всего – более десяти единиц техники и 30 работников лесничеств. Совместно со службой ГСЧС вовремя были локализованы и потушены почти все очаги возгорания», – информируют в ведомстве.

Напомним, в марте текущего года в состав ГП «Леса Украины» вошли три бывших гослесхоза Харьковской области, которые образовали единое Изюмское надлесничество. Его обеспечили пикапами и инвентарем для тушения лесных пожаров. Также в надлесничестве уже разминировали почти 250 гектаров леса, что позволило дополнительно обустроить 300 километров минерализованных полос. С начала года на территории надлесничества из-за военных действий произошло 108 возгораний на площади 1028 гектаров.