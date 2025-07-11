Как работает прифронтовое Изюмское надлесничество ГП «Леса Украины»

В марте этого года в состав ГП «Леса Украины» вошли три бывших гослесхоза Харьковщины — Волчанский, Купянский и Изюмский. Они объединились в одно Изюмское надлесничество филиала «Слобожанский лесной офис».

В 2022 году эти лесхозы более полугода находились в оккупации, поэтому их состояние на момент присоединения было критическим. Более 140 тысяч гектаров (или 90%) заминированы, конторы и техника разграблены и сожжены, накоплены огромные долги, открыто более 130 уголовных дел, заблокированы счета, а также близость к зоне боевых действий и частые обстрелы.

После присоединения генеральный директор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец предложил свой «план Маршалла» по восстановлению и спасению харьковских бывших гослесхозов. Чего удалось достичь за первые месяцы работы — далее в нашем материале.

Как сейчас работает Изюмское надлесничество?

Приняв бывшие гослесхозы Харьковщины, компания начала воплощать инвестиционную программу развития — «лесоводческий план Маршалла» в новосозданном Изюмском надлесничестве. Взяла под контроль работу лесничеств и начала системно вытаскивать из пропасти.

В первую очередь оплатила долги — более 57 миллионов гривен по зарплатам, налогам, исполнительным производствам. Обеспечила рабочими местами более 200 человек и увеличила заработную плату мастерам леса более чем на 60%, подтянув их до уровня других надлесничеств области. Кроме того, все работники надлесничества получают социальные гарантии, как в других лесных хозяйствах компании по всем регионам страны.

В период оккупации помещения лесничеств были разграблены или уничтожены. Людям элементарно не было на чем работать. Поэтому компания обеспечила сотрудников необходимой компьютерной техникой и другим необходимым инвентарем для восстановления работы.

Но самое главное — начали восстановить противопожарное направление, хозяйственную деятельность и дали бой незаконным рубкам. Это надлесничество является дотационным, поэтому возобновление хозяйственной деятельности для него крайне важно.

Сейчас Изюмское надлесничество полностью интегрировано в производственную систему компании. Здесь запущен полный производственный цикл: от посадки и ухода за лесными культурами до заготовки и реализации древесины через товарные биржи.

Заготовку древесины начали в безопасных лесных массивах и на обследованных участках. В течение последнего месяца были проведены первые аукционные торги. По их результатам уже удалось реализовать почти 1800 м³ древесины. В основном спрос на дрова и круглый лес. Также сформированы имеющиеся остатки лесопродукции — 4100 м³, преимущественно дровяная продукция, которая покрывает спрос населения.

«Для местного бизнеса очень хорошо, когда на месте можно купить древесину. Это поддержка местного производителя и экономия средств на логистике, а еще рабочие места. Конечно объемы реализации в местных лесничествах небольшие, потому что очень большая площадь заминированных лесов остается и сейчас. Однако, это уже важный шаг в развитии местной деревообработки», — рассказал деревообработчик Владимир Федченко.

Заготовка древесины в изюмских лесничествах имеет важное значение для всего региона. Это и обеспечение населения топливными дровами, восстановление домов, развитие местного предпринимательства, а соответственно — увеличение поступлений в местные бюджеты громад за счет НДФЛ, что особенно актуально в прифронтовых громадах. А еще это помощь армии, ведь древесина является стратегическим ресурсом для войска.

Борьба с незаконными рубками

Военные действия, оккупационный период и первые годы деоккупации существенно повлияли на состояние изюмских лесов. Неконтролируемые рубки, уничтожение лесов и безответственность привели к тому, что Харьковский регион занял первое место в Украине по объемам незаконных рубок.

После присоединения надлесничества в состав ГП «Леса Украины» в этих лесничествах сразу же начала работать служба безопасности компании. Ее задача — провести аудит срубленных и уничтоженных деревьев и одновременно обеспечить контроль за лесами.

В течение последних двух месяцев на месте работают специалисты Департамента безопасности из разных регионов. В лесных массивах проверяют места срубов. На некоторых из них фиксируют незаконные рубки. По словам начальника отдела №5 Управления безопасности Департамента безопасности предприятия Виталия Емца, большинство выявленных незаконных рубок было осуществлено в течение последних двух-трех лет.

Есть и факты служебной халатности работников лесного хозяйства. На виновников открыто три уголовных производства. Дела переданы в Харьковскую специализированную экологическую прокуратуру, следствием занимается ГБР.

Кто ворует лес?

Существенный ущерб окружающей среде был нанесен оккупантами. Бесконтрольные рубки и целенаправленное уничтожение лесного ресурса нанесло миллионные убытки государству. В то же время, есть немало фактов злоупотребления местными жителями, которые, несмотря на большой риск для жизни — заминированность лесных насаждений, незаконно рубили лес для собственных нужд.

Всего в Изюмском надлесничестве было выявлено 93 случая незаконных рубок, общим объемом 4403 м³.

«Лесное хозяйство в Изюмской громаде играет важную роль. Это не только ценный ресурс, но и налоги и поступления в местный бюджет. И очень хорошо, что сейчас оно возобновило свою полноценную деятельность и проводит контроль на своих территориях. Очень хорошо, что теперь здесь на месте есть хозяин — «Леса Украины», постоянно работают рейдовые патрули, которые охраняют лес. Это очень важно и ответственно, особенно в тех условиях, в которых нам приходится сейчас быть», — говорит начальник Изюмской городской военной администрации Сергей Федченко.

Кроме службы безопасности, на местах усилен контроль лесной охраны ГП «Леса Украины» за лесными массивами. Для этого в надлесничестве работает специальные рейдовые группы, которые патрулируют леса. За три месяца лесоводы совершили более полусотни рейдов. В ходе работы было зафиксировано 62 факта незаконных рубок. Фактически, более чем каждый второй случай самовольных рубок был обнаружен лесной охраной. На места преступлений была вызвана полиция, по фактам правонарушений — 27 дел находятся на рассмотрении правоохранительных органов, продолжаются следственные действия.

Что с пожарами?

В Изюмском надлесничестве остается самая сложная ситуация с лесными пожарами по всей Украине. Это такая себе «пороховая бочка», которая время от времени вспыхивает. Из-за близости к зоне боевых действий — местами это от 3 до 20 км — лесные массивы часто страдают от российских обстрелов. А, учитывая еще и большую заминированность, каждое небольшое возгорание может превратиться в масштабный лесной пожар.

Чтобы сохранить изюмские леса, ГП «Леса Украины» обеспечило лесничества шестью новыми вездеходными пикапами с пожарными модулями, закупило новые пожарные руками для техники, обеспечили ранцевыми огнетушителями и другим инвентарем. Сотрудники лесного хозяйства работают в усиленном режиме и оперативно реагируют и выезжают на малейшие возгорания в лесах.

Сложность ситуации заключается в том, что тушить огонь лесоводы-пожарные могут только с безопасных участков, которых в изюмских лесах не так и много. Кроме того, лесоводам все чаще приходится сталкиваться с дроновой атакой врага, который сбрасывает боеприпасы в местах тушения лесных пожаров.

Чтобы решить проблему с заминированием, компания обратилась к пиротехнической службе ГСЧС, с которой решено в первую очередь работать над разминированием лесных дорог, чтобы обеспечить проходимость пожарной техники к местам возгорания. В течение последних двух месяцев пиротехнической службе удалось разминировать 176 км лесных дорог. Поэтому одним из ключевых вызовов остается разминирование, ведь это вопрос безопасности как для работников, так и для окружающей среды.

Что с уничтоженным оккупантами лесом?

В приоритете компании — восстановление лесов, пострадавших в результате боевых действий и оккупации. После присоединения Изюмского надлесничества к ГП «Леса Украины» здесь уже удалось высадить 42,6 га лесов. Это леса, которые были сожжены фосфорными боеприпасами и уничтожены россиянами во время оккупации.

Осенью лесоводы продолжат работать над восстановлением этих лесных участков, готовя для этого посадочный материал. Сейчас в Изюмском надлесничестве функционируют три лесных питомника, которые удалось сохранить и восстановить после оккупации. В них выращивают сеянцы хвойных и лиственных пород, которые высаживают на безопасных площадках.

К осенней посадочной кампании лесоводы имеют запасы сеянцев сосны обыкновенной — около 180 тыс. штук. Их используют для восстановления лесных участков и дополнения лесных культур. Весной также были сделаны посевы сеянцев сосны, из которых планируют получить около 350 тыс. штук сеянцев сосны обыкновенной для дальнейшего восстановления лесных массивов. При восстановлении лесов в Изюмском надлесничестве лесоводы также отдают предпочтение смешанным лесам. Благодаря этому новые лесные насаждения будут более устойчивыми к климатическим изменениям, вредителям и болезням. Поэтому вырастили еще 150 тысяч сеянцев дуба обыкновенного в питомниках Хотомлянского и Старосалтовского лесничеств бывшего Волчанского лесхоза, который также вошел в состав Изюмского надлесничества.

Выращивание этих сеянцев позволит восстановить десятки гектаров лесных массивов, которые были уничтожены боевыми действиями.

Какие дальнейшие планы развития?

Первые шаги по восстановлению работы Изюмского надлесничества сделаны. ГП «Леса Украины» и в дальнейшем продолжает воплощать программу его развития. В соответствии с коллективным договором формируется 20% надбавка для работников лесничеств, работающих в зоне боевых действий. Также продолжается работа над обеспечением связи и средств личной защиты для лесной охраны, потому что это, прежде всего, безопасность людей, которые постоянно патрулируют и выезжают на тушение лесных пожаров в опасном регионе.

В приоритете — дальнейшее разминирование лесных дорог и участков и соответственно — восстановление сожженных лесов. Уже поданы заявки на разминирование еще 60 га леса. Это позволит обеспечить безопасный проезд лесной охране и пожарной технике, обеспечит социальную сферу и местных жителей дровами, а предпринимателей — древесиной для восстановления региона.