Поблизу лінії зіткнення: як працює Ізюмське надлісництво ДП «Ліси України»

У березні цього року до складу ДП «Ліси України» увійшли три колишні держлісгоспи Харківщини — Вовчанський, Куп’янський та Ізюмський. Вони об’єдналися в одне Ізюмське надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс».

У 2022 році ці лісгоспи понад пів року перебували в окупації, тож їхній стан на момент приєднання був критичним. Понад 140 тисяч гектарів (або 90%) є замінованими, контори та техніка розграбовані й спалені, накопичені величезні борги, відкрито понад 130 кримінальних справ, заблоковані рахунки, а також є близькість до зони бойових дій та часті обстріли.

Після приєднання генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець запропонував свій «план Маршалла» з відновлення та порятунку харківських колишніх держлісгоспів. Чого вдалося досягти за перші місяці роботи — далі у нашому матеріалі.

Як зараз працює Ізюмське надлісництво?

Прийнявши колишні харківські держлісгоспи, компанія розпочала втілювати інвестиційну програму розвитку – «лісівничий план Маршалла» в новоствореному Ізюмському надлісництві. Взяла під контроль роботу лісництв та почала системно витягувати з прірви.

Першочергово сплатила борги — понад 57 мільйонів гривень по зарплатах, податках, виконавчим провадженням. Забезпечила робочими місцями понад 200 осіб та збільшила заробітну плату майстрам лісу на понад 60%, підтягнувши їх до рівня інших надлісництв області. Крім того, усі працівники надлісництва отримують соціальні гарантії, як в інших лісових господарств компанії по всіх регіонах країни.

У період окупації приміщення лісництв були пограбовані або ж знищенні. Людям елементарно не було на чому працювати. Тому компанія забезпечила працівників необхідною комп’ютерною технікою та іншим необхідним інвентар для відновлення роботи.

Та найголовніше — почали відновити протипожежний напрямок, господарську діяльність та дала бій незаконним рубкам. Це надлісництво є дотаційним, тому поновлення господарської діяльності для нього є вкрай важливим.

Зараз Ізюмське надлісництво повністю інтегроване у виробничу систему компанії. Тут запущено повний виробничий цикл: від посадки та догляду за лісовими культурами до заготівлі та реалізації деревини через товарні біржі.

Заготівлю деревини розпочали в безпечних лісових масивах та на обстежених ділянках. Протягом останнього місяця були проведені перші аукціонні торги. За їхніми результатами вже вдалося реалізувати майже 1800 м³ деревини. В основному попит на дрова та круглий ліс. Також сформовані наявні залишки лісопродукції — 4100 м³, переважно дров’яна продукція, яка покриває попит населення.

«Для місцевого бізнесу дуже добре, коли на місці можна купити деревину. Це підтримка місцевого виробника та економія коштів на логістиці, а ще робочі місця. Звісно обсяги реалізації у місцевих лісництвах невеликі, бо дуже велика площа замінованих лісів лишається й на зараз. Проте, це вже важливий крок у розвитку місцевого деревообробництва», — розповів деревообробник Володимир Федченко.

Заготівля деревини в ізюмських лісництвах має важливе значення для всього регіону. Це і забезпечення населення паливними дровами, відбудова домівок, розвиток місцевого підприємництва, а відповідно — збільшення надходжень до місцевих бюджетів громад за рахунок ПДФО, що особливо актуально у прифронтових громадах. А ще це допомога армії, адже деревина є стратегічним ресурсом для війська.

Боротьба з незаконними рубками

Воєнні дії, окупаційний період та перші роки деокупації суттєво вплинули на стан ізюмських лісів. Неконтрольовані рубки, знищення лісів та безвідповідальність призвели до того, що Харківський регіон посів першу сходинку в Україні за обсягами незаконних рубок.

Після приєднання надлісництва до складу ДП «Ліси України» у цих лісництвах одразу ж розпочала працювати служба безпеки компанії. Її завдання — провести аудит зрубаних та знищених дерев і водночас забезпечити контроль за лісами.

Протягом останніх двох місяців на місці працюють спеціалісти Департаменту безпеки з різних регіонів. У лісових масивах перевіряють місця зрубів. На деяких з них фіксують незаконні поруби. За словами начальника відділу №5 Управління безпеки Департаменту безпеки підприємства Віталія Ємця, більшість виявлених незаконних рубок було здійснено протягом останніх двох-трьох років.

Маємо й факти службової недбалості працівників лісового господарства. На винуватців відкрито три кримінальні провадження. Справи передано до Харківської спеціалізованої екологічної прокуратури, слідством займається ДБР.

Хто краде ліс?

Суттєвих збитків довкіллю було завдано окупантами. Безконтрольні рубки та цілеспрямоване знищення лісового ресурсу завдало мільйонних збитків державі. Водночас маємо чимало фактів зловживання місцевими мешканцями, які попри великий ризик для життя — замінованість лісових насаджень, незаконно рубали ліс для власних потреб.

Загалом в Ізюмському надлісництві було виявлено 93 випадки незаконних рубок, загальним обсягом 4403 м³.

«Лісове господарство в Ізюмській громаді відіграє важливу роль. Це не тільки цінний ресурс, а й податки та надходження до місцевого бюджету. І дуже добре, що нині воно відновило свою повноцінну діяльність та проводить контроль на своїх територіях. Дуже добре, що тепер тут на місці є господар — „Ліси України“, постійно працюють рейдові патрулі, які охороняють ліс. Це дуже важливо й відповідально, особливо в тих умовах, яких нам доводиться зараз бути», — каже начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко.

Окрім служби безпеки, на місцях посилено контроль лісової охорони ДП «Ліси України» за лісовими масивами. Для цього у надлісництві працюють спеціальні рейдові групи, які патрулюють ліси. За три місяці лісівники здійснили понад пів сотні рейдів. У ході роботи було зафіксовано 62 факти незаконних порубів. Фактично, більш ніж кожен другий випадок самовільних порубів був виявлений лісовою охороною. На місця злочинів було викликано поліцію, за фактами правопорушень — 27 справ перебувають на розгляді правоохоронних органів, тривають слідчі дії.

Що з пожежами?

В Ізюмському надлісництві залишається найскладніша ситуація з лісовими пожежами по всій Україні. Це така собі «порохова бочка», яка час від часу спалахує. Через близькість до зони бойових дій — місцями це від 3 до 20 км — лісові масиви часто потерпають від російських обстрілів. А, враховуючи ще й велику замінованість, кожне невелике загоряння може перетворитися на масштабну лісову пожежу.

Аби зберегти ізюмські ліси, ДП «Ліси України» забезпечило лісництва шістьма новими всюдихідними пікапами з пожежними модулями, закупило нові пожежні рукави для техніки, забезпечили ранцевими вогнегасниками та іншим інвентарем. Працівники лісового господарства працюють у посиленому режимі й оперативно реагують та виїжджають на найменші загоряння у лісах.

Складність ситуації полягає у тому, що гасити вогонь лісівники-вогнеборці можуть лише з безпечних ділянок, яких в ізюмських лісах не так і багато. Крім того, лісівникам все частіше доводиться зіштовхуватися з дроновою атакою ворога, який скидає боєприпаси у місцях гасіння лісових пожеж.

Аби вирішити проблему із замінуванням, компанія звернулася до піротехнічної служби ДСНС, з якими вирішено першочергово працювати над розмінуванням лісових доріг, щоб забезпечити прохідність пожежної техніки до місць загоряння. Протягом останніх двох місяців піротехнічній службі вдалося розмінувати 176 км лісових доріг.

Тож одним із ключових викликів залишається розмінування, адже це питання безпеки як для працівників, так і для довкілля.

Що зі знищеним окупантами лісом?

У пріоритеті компанії — відновлення лісів, які постраждали внаслідок бойових дій та окупації.

Після приєднання Ізюмського надлісництва до ДП «Ліси України» тут уже вдалося висадити 42,6 га лісів. Це ліси, які були спалені фосфорними боєприпасами та знищені росіянами під час окупації.

Восени лісівники продовжать працювати над відновленням цих лісових ділянок, готуючи для цього посадковий матеріал. Наразі в Ізюмському надлісництві функціонують три лісові розсадники, які вдалося зберегти та відновити після окупації. У них вирощують сіянці хвойних та листяних порід, які висаджують на безпечних майданчиках.

До осінньої посадкової кампанії лісівники мають запаси сіянців сосни звичайної — близько 180 тис. штук. Їх використають для відновлення лісових ділянок та доповнення лісових культур. Навесні також було зроблено посіви сіянців сосни, з яких планують отримати близько 350 тис. штук сіянців сосни звичайної для подальшого відновлення лісових масивів.

Під час відновлення лісів в Ізюмському надлісництві лісівники також надають перевагу мішаним лісам. Завдяки цьому нові лісові насадження будуть стійкішими до кліматичних змін, шкідників та хвороб. Тому тут виростили ще 150 тисяч сіянців дуба звичайного у розсадниках Хотімлянського та Старосалтівського лісництв колишнього Вовчанського лісгоспу, який також увійшов до складу Ізюмського надлісництва.

Вирощування цих сіянців дасть змогу відновити десятки гектарів лісових масивів, які були знищені бойовими діями.

Які подальші плани розвитку?

Перші кроки з відновлення роботи Ізюмського надлісництва зроблено. ДП «Ліси України» й надалі продовжує втілювати програму його розвитку. Відповідно до колективного договору формується 20% надбавка для працівників лісництв, які працюють у зоні бойових дій. Також продовжуємо працювати над забезпеченням зв’язку та засобів особистого захисту для лісової охорони, бо це, перш за все, безпека людей, які постійно патрулюють та виїздять на гасіння лісових пожеж у небезпечному регіоні.

У пріоритеті – подальше розмінування лісових доріг та ділянок і відповідно – відновлення спалених лісів. Уже подані заявки для розмінування ще 60 га лісу. Це дасть змогу забезпечити безпечний проїзд лісовій охороні та пожежній техніці, забезпечить соціальну сферу та місцевих мешканців дровами, а підприємців – деревиною для відбудови регіону.