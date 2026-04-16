Після клінічної смерті повернули чоловіка до життя медики швидкої з Харкова

60-річного чоловіка врятували після того, як у нього настала клінічна смерть через набряк легенів.

Про це повідомляє КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

«Нещодавно — виклик, де вирішують хвилини. 60-річний харків’янин. Критичний стан: клінічна смерть через гострий набряк легень. Бригада №109 парамедик Євген Хмелевський та екстрений медичний технік Олександр Байрачний – прибула на місце за лічені хвилини та одразу розпочала допомогу. Життєві функції вдалося відновити. Серце запрацювало, дихання відновлено», – розповіли у КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

Пацієнта вдалося стабілізувати, потім його передали бригаді №1003 і відвезли до лікарні.

