Харківські медики повернули до життя чоловіка після клінічної смерті
Медики швидкої реанімували 66-річного чоловіка, повідомив КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.
11 лютого під час обслуговування екстреного виклику бригада екстреної медичної допомоги 406 ЕМД 🚑 успішно реанімувала 66- річного чоловіка після клінічної смерті.
Завдяки професійній роботі медиків чоловік вижив.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: клиническая смерть, медики, реанимация, скорая, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 18:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики швидкої реанімували 66-річного чоловіка, повідомив КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.".