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Харківські медики повернули до життя чоловіка після клінічної смерті

Суспільство 18:33   11.02.2025
Оксана Якушко
Харківські медики повернули до життя чоловіка після клінічної смерті

Медики швидкої реанімували 66-річного чоловіка, повідомив КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

11 лютого під час обслуговування екстреного виклику бригада екстреної медичної допомоги 406 ЕМД 🚑 успішно реанімувала 66- річного чоловіка після клінічної смерті.

Завдяки професійній роботі медиків чоловік вижив.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 18:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики швидкої реанімували 66-річного чоловіка, повідомив КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.".