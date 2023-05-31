Харьковчанка Свитолина повторила редкое достижение на Ролан Гаррос

Теннисистка Элина Свитолина стала одной из восьми спортсменок, которые 10 раз из 10 подряд прошли во второй раунд престижного турнира серии «Большого Шлема». Об этом пишет «Суспільне. Спорт».

28-летняя Элина Свитолина успешно вернулась в большой теннис после перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка. Она уже выиграла турнир WTA250 в Страсбурге. А теперь успешно прошла первый раунд Ролан Гаррос-2023. Тем самым Элина вошла в небольшой «клуб» из восьми спортсменок, которым удавалось показывать такую стабильность в выходе во второй раунд турнира.

Кроме Свитолиной, 10 матчей в первом раунде Ролан Гаррос выигрывали Мануэла Малеева (Швейцария), Штеффи Граф (Германия), Аранча Санчес Викарио (Испания), Кончита Мартинес (Испания), Мари Пьерс (Франция), Моника Селес (Югославия/США) и Серена Уильямс.

Свитолина в первом круге French Open одолела в двух сетах 26-ю ракетку турнира – итальянку Мартину Тревизан. На данный момент лучшим результатом Элины на Ролан Гаррос был выход в четвертьфинал. Причем этой стадии она достигала трижды (в 2015, 2017 и 2020 годах).