Свитолина обыграла россиянку и победила в турнире WTA250 в Страсбурге
Теннисистка Элина Свитолина в финале Internationaux de Strasbourg – WTA 250 в двух сетах уверенно победила россиянку Анну Блинкову (66), сообщает спортивное издание Champion.com.ua.
Счет встречи, которая длилась 1 час 34 минуты – 6:2, 6:3. Украинка смогла завершить матч только по 4 матч-болу.
Свитолина выполнила 1 подачу навылет и допустила 3 двойных ошибок. В активе украинской теннисистки – 7 использованных брейк-пойнтов из 13.
Для Свитолиной это 17-й титул в карьере.
В 2020 году Свитолина выиграла титул в Страсбурге, тогда в финале украинка победила Елену Рыбакину (6:4, 1:6, 6:2).
Отметим, Свитолина начинала неделю 508-й ракеткой мира. Победа позволит Светолине подняться в топ-200 мирового рейтинга.
Теннисистка Элина Свитолина с первых дней войны поддерживает Украину и всячески помогает соотечественникам.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 21:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теннисистка Элина Свитолина в финале Internationaux de Strasbourg – WTA 250 в двух сетах уверенно победила россиянку Анну Блинкову (66), сообщает спортивное издание Champion.com.ua.".