Свитолина обыграла россиянку и победила в турнире WTA250 в Страсбурге

Теннисистка Элина Свитолина в финале Internationaux de Strasbourg – WTA 250 в двух сетах уверенно победила россиянку Анну Блинкову (66), сообщает спортивное издание Champion.com.ua.

Счет встречи, которая длилась 1 час 34 минуты – 6:2, 6:3. Украинка смогла завершить матч только по 4 матч-болу.

Свитолина выполнила 1 подачу навылет и допустила 3 двойных ошибок. В активе украинской теннисистки – 7 использованных брейк-пойнтов из 13.

Для Свитолиной это 17-й титул в карьере.

В 2020 году Свитолина выиграла титул в Страсбурге, тогда в финале украинка победила Елену Рыбакину (6:4, 1:6, 6:2).

Отметим, Свитолина начинала неделю 508-й ракеткой мира. Победа позволит Светолине подняться в топ-200 мирового рейтинга.

Теннисистка Элина Свитолина с первых дней войны поддерживает Украину и всячески помогает соотечественникам.