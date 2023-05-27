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Свитолина обыграла россиянку и победила в турнире WTA250 в Страсбурге

Мир 21:01   27.05.2023
Оксана Якушко
Свитолина обыграла россиянку и победила в турнире WTA250 в Страсбурге

Теннисистка Элина Свитолина в финале Internationaux de Strasbourg – WTA 250 в двух сетах уверенно победила россиянку Анну Блинкову (66), сообщает спортивное издание Champion.com.ua.

Счет встречи, которая длилась 1 час 34 минуты – 6:2, 6:3. Украинка смогла завершить матч только по 4 матч-болу.

Свитолина выполнила 1 подачу навылет и допустила 3 двойных ошибок. В активе украинской теннисистки – 7 использованных брейк-пойнтов из 13.

Для Свитолиной это 17-й титул в карьере.

В 2020 году Свитолина выиграла титул в Страсбурге, тогда в финале украинка победила Елену Рыбакину (6:4, 1:6, 6:2).

Отметим, Свитолина начинала неделю 508-й ракеткой мира. Победа позволит Светолине подняться в топ-200 мирового рейтинга.

Теннисистка Элина Свитолина с первых дней войны поддерживает Украину и всячески помогает соотечественникам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Спорт, Украина; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 21:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теннисистка Элина Свитолина в финале Internationaux de Strasbourg – WTA 250 в двух сетах уверенно победила россиянку Анну Блинкову (66), сообщает спортивное издание Champion.com.ua.".