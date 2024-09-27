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«Друг просить у борг»: понад 20 жертв шахраїв, справа у суді на Харківщині

Суспільство 14:23   27.09.2024
Вікторія Яковенко
«Друг просить у борг»: понад 20 жертв шахраїв, справа у суді на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині судитимуть групу шахраїв, які, за даними слідства, виманювали у людей гроші за схемою «Друг просить у борг».

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти привласнювали чужі акаунти в інстраграм та розсилали прохання про надання коштів у борг від імені власника акаунту.

«Шахраї в соцмережі розсилали фішингові посилання на форму голосування з різних питань, яка вимагала авторизацію в інстаграм Після чого до телеграм-боту шахраїв надходили авторизовані дані користувачів», – з’ясували правоохоронці.

У лютому правоохоронці встановили особи трьох ймовірних членів злочинної групи.

«Внаслідок шахрайських дій порушники заволоділи коштами та спричинили 24-м потерпілим матеріальну шкоду на суму 71 тисяча гривень», – додали у поліції.

Встановлено, що підозрювані – 23-річні мешканці міста Житомир. Правоохоронці провели обшуки вдома та в авто фігурантів. Вилучено сім одиниць комп’ютерної техніки, 12 телефонів, банківські картки, готівку.

Фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм інкримінують ч.2, 5 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч.3, 5 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ККУ. Учасникам схеми загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть групу шахраїв, які, за даними слідства, виманювали у людей гроші за схемою «Друг просить у борг».".