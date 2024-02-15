У Харкові дівчинка пішла до торговельного центру і не повернулася додому
Дівчинка вимкнула телефон та відпочивала зі своїм знайомим, повідомили у Нацполіції.
Про зникнення 16-річної доньки повідомила її мати о 23.00 14 лютого. Жінка розповіла, що дівчина пішла гуляти до торговельного центру у Харкові та не повернулася.
Під час пошуків правоохоронці встановили, що дівчина вимкнула телефон та відпочивала зі своїм знайомим. Поліціянти розшукали неповнолітню та повернули додому.
Читайте також: Хотів поїхати до Києва на заробітки. Підлітка із Харківщини знайшли на вокзалі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: девочка, дитина, дочка, дочь, Нацполиция, розыск, ушла из дома и не вернулась, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові дівчинка пішла до торговельного центру і не повернулася додому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 18:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинка вимкнула телефон та відпочивала зі своїм знайомим, повідомили у Нацполіції.".