Live
  • Чт 15.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 38.17
  • EUR 40.87

У Харкові дівчинка пішла до торговельного центру і не повернулася додому

Події 18:13   15.02.2024
Оксана Якушко
У Харкові дівчинка пішла до торговельного центру і не повернулася додому

Дівчинка вимкнула телефон та відпочивала зі своїм знайомим, повідомили у Нацполіції.

Про зникнення 16-річної доньки повідомила її мати о 23.00 14 лютого. Жінка розповіла, що дівчина пішла гуляти до торговельного центру у Харкові та не повернулася.

Під час пошуків правоохоронці встановили, що дівчина вимкнула телефон та відпочивала зі своїм знайомим. Поліціянти розшукали неповнолітню та повернули додому.

Читайте також: Хотів поїхати до Києва на заробітки. Підлітка із Харківщини знайшли на вокзалі

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни скидали бомби на 6 сіл Харківської області – Генштаб ЗСУ
Росіяни скидали бомби на 6 сіл Харківської області – Генштаб ЗСУ
15.02.2024, 19:28
Заступника мера Харкова Терехова Віталія Мірошника звільнили
Заступника мера Харкова Терехова Віталія Мірошника звільнили
15.02.2024, 18:31
«Діти не хочуть вчитися»: поради психологів Харкова – як полюбити онлайн
«Діти не хочуть вчитися»: поради психологів Харкова – як полюбити онлайн
15.02.2024, 18:01
Харків’янка лишила 2-річну доньку одну на 3 дні у квартирі і пішла до коханця
Харків’янка лишила 2-річну доньку одну на 3 дні у квартирі і пішла до коханця
15.02.2024, 17:34
Харківські гвардійці знищили групу “кадирівців” (відео)
Харківські гвардійці знищили групу “кадирівців” (відео)
15.02.2024, 10:32
У Харкові дівчинка пішла до торговельного центру і не повернулася додому
У Харкові дівчинка пішла до торговельного центру і не повернулася додому
15.02.2024, 18:13

Новини за темою:

17:34
Харків’янка лишила 2-річну доньку одну на 3 дні у квартирі і пішла до коханця
17:16
На Харківщині дівчинка пішла до бабусі і загубилася, її шукали копи з собаками
14:17
Пішла з дому і не повернулась: шукають неповнолітню дівчину з Салтівки
18:09
Занедбані та в антисанітарії: у жительки Харківщини забрали двох дітей (фото)
16:34
Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка

Ви читали новину: «У Харкові дівчинка пішла до торговельного центру і не повернулася додому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 18:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинка вимкнула телефон та відпочивала зі своїм знайомим, повідомили у Нацполіції.".