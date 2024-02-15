У Харкові дівчинка пішла до торговельного центру і не повернулася додому

Дівчинка вимкнула телефон та відпочивала зі своїм знайомим, повідомили у Нацполіції.

Про зникнення 16-річної доньки повідомила її мати о 23.00 14 лютого. Жінка розповіла, що дівчина пішла гуляти до торговельного центру у Харкові та не повернулася.

Під час пошуків правоохоронці встановили, що дівчина вимкнула телефон та відпочивала зі своїм знайомим. Поліціянти розшукали неповнолітню та повернули додому.