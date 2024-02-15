В Харькове девочка пошла в торговый центр и не вернулась домой

Девочка выключила телефон и отдыхала со своим знакомым, сообщили в Нацполиции.

Об исчезновении 16-летней дочери сообщила ее мать в 23:00 14 февраля. Женщина рассказала, что девушка пошла гулять в торговый центр в Харькове и не вернулась.

Во время поисков правоохранители установили, что девушка выключила телефон и отдыхала со своим знакомым. Полицейские разыскали несовершеннолетнюю и вернули домой.