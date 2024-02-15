В Харькове девочка пошла в торговый центр и не вернулась домой
Девочка выключила телефон и отдыхала со своим знакомым, сообщили в Нацполиции.
Об исчезновении 16-летней дочери сообщила ее мать в 23:00 14 февраля. Женщина рассказала, что девушка пошла гулять в торговый центр в Харькове и не вернулась.
Во время поисков правоохранители установили, что девушка выключила телефон и отдыхала со своим знакомым. Полицейские разыскали несовершеннолетнюю и вернули домой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: девочка, дитина, дочка, дочь, Нацполиция, ребенок, розыск, ушла из дома и не вернулась, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 18:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочка выключила телефон и отдыхала со своим знакомым, сообщили в Нацполиции.".