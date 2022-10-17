Ученый из Харькова Дмитрий Чумаченко победил в конкурсе «Молодой ученый года»
Харьковский ученый завоевал победу за серию мероприятий «Об искусственном интеллекте простыми словами».
Харьковчанин Дмитрий Чумаченко, доцент Национального аэрокосмического университета имени М.Е. Жуковского «ХАИ», стал победителем конкурса «Молодой ученый года». Этот конкурс ежегодно проводит Совет молодых ученых при Министерстве образования и науки Украины в номинации «Профориентационная научная платформа».
«Отмечен за мой социальный образовательный проект Школа IT профессионалов «ProfIT», в том числе за серию мероприятий «Об искусственном интеллекте простыми словами», в котором удалось собрать 10 ведущих специалистов отрасли и более 300 участников. В этот сезон также готовим много интересных актуальных мероприятий, которые анонсируем уже в скором времени», — сообщил Чумаченко на своей странице в Facebook.
Читайте также: Под Харьковом россияне разбили обсерваторию, пострадал уникальный телескоп.Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: победа, ученый, ХАИ, Харьков, Чумаченко; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 15:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ученый из Харькова Дмитрий Чумаченко победил в конкурсе «Молодой ученый года»".