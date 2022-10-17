Ученый из Харькова Дмитрий Чумаченко победил в конкурсе «Молодой ученый года»

Харьковский ученый завоевал победу за серию мероприятий «Об искусственном интеллекте простыми словами».

Харьковчанин Дмитрий Чумаченко, доцент Национального аэрокосмического университета имени М.Е. Жуковского «ХАИ», стал победителем конкурса «Молодой ученый года». Этот конкурс ежегодно проводит Совет молодых ученых при Министерстве образования и науки Украины в номинации «Профориентационная научная платформа».

«Отмечен за мой социальный образовательный проект Школа IT профессионалов «ProfIT», в том числе за серию мероприятий «Об искусственном интеллекте простыми словами», в котором удалось собрать 10 ведущих специалистов отрасли и более 300 участников. В этот сезон также готовим много интересных актуальных мероприятий, которые анонсируем уже в скором времени», — сообщил Чумаченко на своей странице в Facebook.