Полярник-рекордсмен із Харкова з військової служби вирушив до Антарктиди

28 Українська антарктична експедиція вирушила на станцію “Академік Вернадський”. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. Очолює команду вчений із Харкова.

18 березня група українських полярників виїхала з Києва.

“У 28-й УАЕ – 14 учасників: 9 вчених (по 3 на кожен напрям досліджень – біологія, метеорологія, геофізика), лікар, кухар, сисадмін, системний механік та дизеліст-електрик. Вони працюватимуть на станції впродовж року”, — зазначили у Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ).

Очолив команду абсолютний рекордсмен серед українських полярників – харківський геофізик Богдан Гаврилюк. Він їде зимувати в Антарктику вдесяте. Стільки зим “на краю землі” ще не проводив жоден українець. Геофізик із харківського Радіоастрономічного інституту керував і 26-ю Українською антарктичною експедицією, яка на станції “Академік Вернадський” зустріла новини про повномасштабну війну, розв’язану РФ проти України.

“Усі були шоковані. Наступні пару днів, як на мене, навіть ніхто не спав у нас на станції. Але ж роботу і там необхідно продовжувати”, – розповів він “Суспільному. Чернігів“.

Повернувшись до України у квітні 2022 року, Богдан Гаврилюк вирушив захищати Батьківщину. З травня 2022 року він служив прикордонником у Чернігівській області.

“Я чудово розумів, що після повернення додому я служитиму. Тому що я офіцер запасу, і в мене навіть не стояло таке питання”, – пояснив він.

Щоб досвідчений полярник та вчений зміг очолити 28-му антарктичну експедицію, керівництво НАНЦ зверталося до Міноборони. Після року в Антарктиді Богдан продовжить службу.

Після від’їзду з Києва українським полярникам доведеться подолати довгий шлях.

“Наразі вони їдуть у Польщу, відтак – перельоти до Південної Америки, де в чилійському порту Пунта-Аренас на майбутніх зимівників уже чекає наше судно “Ноосфера”. Криголам має доправити на станцію 28-му УАЕ та повернути на “велику землю” 27-му УАЕ, яка вже рік відпрацювала в Антарктиді”, – розповіли в НАНЦ.