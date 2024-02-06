Сьогодні 6 лютого: яке свято та день в історії

6 лютого 1899 року народився Борис Ткаченко – один з авторів “Українського правопису”, який працював у Харкові. У 1922-му завершилася Вашингтонська морська конференція. У 1952-му на престол Великої Британії зійшла королева Єлизавета II. У 1958-му розбився літак із ФК “Манчестер юнайтед”. У 1996-му українським полярникам остаточно передали британську антарктичну станцію “Фарадей”. У 2023-му стався потужний землетрус у Туреччині.

Свята та пам’ятні дати 6 лютого

6 лютого – Міжнародний день безпечного Інтернету, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, що калічать жіночі статеві органи.

6 лютого в історії

6 лютого 1899 року народився Борис Ткаченко – відомий український мовознавець, який став жертвою радянського терору.

Він був хрещеником автора українського словника Бориса Грінченка, та й назвали хлопця на честь хрещеного. Більшість життя Бориса Ткаченка пов’язана з Харковом. Сюди він переїхав, закінчивши школу. У 1923 році закінчив Харківський інститут народної освіти. Його спеціалізацією стала українська мова. У 1920-ті, коли радянська влада “гралася в українізацію”, вчений досліджував українську стилістику та діалектологію, писав методичні брошури з викладання української мови. Разом із Майком Йогансеном став співавтором “Загального курсу української мови”, у колективі авторів працював над “Новим українським правописом”. 1929-го спільно з Леонідом Булаховським створив спецкурс стилістики української мови – “Нарис української стилістики” у п’яти лекціях. Також Ткаченко здійснював літературні переклади класиків іноземної літератури – з англійської, німецької, французької та російської. Був старшим науковим співробітником Харківської філії Інституту мовознавства АН УРСР та викладав українську у вишах. У 1935-му він переїхав до Києва, а 1937-го мовознавця заарештували, звинувативши в участі в “антирадянській українській націоналістичній терористичній організації”, а також у “зв’язках із троцькістами”. Трійка НКВС засудила Ткаченка до розстрілу. Його стратили 23 грудня 1937 року. Реабілітований посмертно 1957 року.

6 лютого 1922 року закінчилася Вашингтонська морська конференція. Вона була логічним продовженням “переділу світу” за наслідками Першої світової війни.

Тільки стосувалася не Європи, а колоніальних володінь у Східній Азії та судноплавства в Тихому океані. Серед документів, що підписали учасники конференції: Договір чотирьох держав (США, Великої Британії, Франції та Японії) щодо спільного захисту їхніх територіальних прав у Тихому океані; Договір п’яти держав (США, Великої Британії, Японії, Франції та Італії) про обмеження морських озброєнь; Договір дев’яти держав (США, Великої Британії, Франції, Японії, Італії, Бельгії, Нідерландів, Португалії та Китаю) про надання країнам рівних можливостей у Республіці Китай у сфері торговельної та підприємницької діяльності. Остання угода насамперед обмежувала привілеї Японії в Китаї. Попри те, що “на папері” США досягли для себе важливих поступок з боку Великої Британії та Японської імперії, японці одразу після конференції почали порушувати досягнуті на ній домовленості.

6 лютого 1952 року на престол Великої Британії зійшла королева Єлизавета II із династії Віндзорів. Їй судилося правити найдовше з усіх британських монархів – 70 років і сім місяців, до самої смерті 8 вересня 2022 року. Детальніше.

6 лютого 1958 року в Мюнхені розбився літак, на борту якого знаходилася англійська футбольна команда “Манчестер Юнайтед”. З 44 людей загинули 23, ще 19 отримали поранення. Серед загиблих було вісім футболістів “МЮ”.

Відео: unedited.ogv

Гравці поверталися додому з Белграда, де грали матч Кубку європейських чемпіонів із командою “Црвена звезда”. Літак приземлився у Мюнхені для дозаправлення. Після нього пілоти двічі намагалися злетіти, але обривали обидві спроби через підвищені коливання в лівому двигуні. Щоб не відставати від графіка, командир не захотів залишитися на ніч у Німеччині та спробував злетіти втретє. На цей час розпочався сильний снігопад, ближче до кінця льотної смуги зібралося багато “снігової каші”. В’їхавши в неї, літак втратив швидкість, яка була потрібна для зльоту. У результаті він пробив паркан в кінці злітно-посадкової смуги та врізався лівим крилом у будинок, що стояв неподалік. 21 людина на борту загинула одразу, багато хто знепритомнів. Оскільки міг статися вибух через витік палива, командир наказав тим, хто вижив, вибиратися з літака та відбігти на безпечну відстань. Спочатку винним у катастрофі вважали командира, але пізніше встановили, що причиною було скупчення снігу, через 10 років після катастрофи командира виправдали. Тоді ж тренер “МЮ” Метт Басбі, який вижив у катастрофі, привів уже новий склад команди до перемоги в Кубку європейських чемпіонів. У складі цієї команди було двоє тих, хто вижив у авіакатастрофі 1958 року – Боббі Чарлтон і Білл Фоулкс. Саме Фоулкс забив вирішальний гол у матчі проти мадридського “Реала”. А у фіналі, в якому команда обіграла “Бенфіку”, два голи забив Чарлтон.

6 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо.

6 лютого 1996 року українським полярникам остаточно передали британську антарктичну станцію “Фарадей”. О 18:45 над станцією урочисто підняли Державний Прапор України. Перша українська антарктична експедиція під час передачі станції заплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів. Згодом станція отримала назву “Академік Вернадський”.

Щороку сюди вирушають українські антарктичні експедиції. Саме зараз в Антарктиді знаходиться 28 експедиція, яку очолює харківський геофізик Богдан Гаврилюк. Він поїхав на зимівлю на “Академіку Вернадському” вдесяте. У складі експедиції – ще один харків’янин геофізик Андрій Сопін. Нещодавно директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий повідомив, що, попри повномасштабну війну, Кабмін продовжив на два роки Державну цільову науково-технічну програму досліджень в Антарктиці до 2025 року (включно).

6 лютого 2023 року потужний землетрус стався в Туреччині та Сирії.

За останніми даними, кількість загиблих склала щонайменше 59 488 осіб: 53 537 у Туреччині та 5 951 в Сирії. Поштовх магнітудою 7,8 бала стався ближче до ранку 6 лютого. Епіцентр знаходився на північ від турецького міста Газіантеп. За першим потужним поштовхом пішла ціла низка афтершоків. Землетрус відчули в Єгипті, Лівані, грецькому Кіпрі та Іраку. Рятувальним роботам перешкоджали складні погодні умови та низька (як для Туреччини) температура повітря. Землетрус став найбільш смертоносним на території сучасної Туреччини з 526 року. У Сирії подібне лихо було востаннє 1822 року.

Церковне свято 6 лютого

6 лютого вшановують пам’ять преподобного Вукола, єпископа Смирнського, а також – мучениці Дорофії. Преподобний Вукол був учнем Йоана Богослова й саме ним був поставлений першим єпископом Смирнської Церкви в Малій Азії. Вукол звернув до Христа і хрестив безліч язичників. Помер мирно близько 100 – 105 року. Біля труни святителя Вукола виросло миртове дерево, яке зцілювало хворих.

Народні прикмети

Якщо 6 лютого – відлига, то протягом року риболовля буде невдалою.

Якщо в цей день посилилися морози, то весна буде дощовою.

Що не можна робити 6 лютого

Не можна давати гроші в борг.

Не можна спати головою на північ.