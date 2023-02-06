Сьогодні 6 лютого: яке свято та день в історії

6 лютого за церковним календарем – пам’ять преподобної Ксенії. Цього дня на престол Великої Британії зійшла Єлизавета ІІ, а Україна одержала власну полярну станцію.

Свята та пам’ятні дати 6 лютого

Державні та професійні свята України 6 лютого не відзначають.

Під егідою ООН проходить Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, що калічать жіночі статеві органи.

Також 6 лютого – Міжнародний день барменів.

6 лютого в історії

6 лютого 1952 року на престол Великобританії зійшла королева Єлизавета II із династії Віндзорів. Їй судилося правити найдовше з усіх британських монархів – 70 років і сім місяців, до самої смерті 8 вересня 2022 року. При цьому від народження Єлизавета не мала наслідувати британський престол. Адже спадкоємцем престолу був не батько майбутньої королеви Георг, а його старший брат Едуард. Однак коли принцесі Єлизаветі було 10 років, король Едуард VIII зрікся престолу заради одруження з двічі розлученою американкою Уолліс Уорфілд-Сімпсон. Так королем Великої Британії став батько Єлизавети, а вона, його старша дочка, – першою спадкоємицею. Єлизаветі було 25 років, коли помер Георг VI, і вона зійшла на престол. На той час Єлизавета II стала правлячою королевою семи незалежних країн Співдружності: Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану та Цейлону (нині Шрі-Ланка). Протягом правління королеви кількість підвладних їй територій суттєво скоротилася, адже поступово колишні колонії отримували незалежність.

6 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Буркіна-Фасо.

6 лютого 1996 року українським полярникам остаточно передали британську антарктичну станцію “Фарадей”. О 18:45 над станцією урочисто підняли Державний Прапор України. Перша українська антарктична експедиція під час передачі станції заплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів. Згодом станція отримала назву “Авадемік Вернадський”. Вона розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинських островів. Антарктичні експедиції щорічно вирушають сюди для проведення наукових досліджень. Традиційно у складі експедицій є харків’яни. У тому числі зараз – у складі 27-ї Української антарктичної експедиції (2022–2023) – їх троє. Це геофізики Андрій Сопін (представляє Радіоастрономічний інститут НАН України) та Олександр Богомаз (Інститут іоносфери НАН та МОН України). А також дизеліст Юрій Лишенко.

Церковне свято 6 лютого

6 лютого християни вшановують пам’ять преподобної Ксенії. Ксенія (у світі Євсевія) була єдиною дочкою знатного римського сенатора. З юності вона хотіла присвятити себе Богові й щоб уникнути майбутнього шлюбу, таємно пішла з батьківського дому з двома служницями та відпливла на кораблі. Вона дісталася Кесарії, де купила землю в Міласі, збудувала там храм в ім’я святого Стефана та заснувала жіночий монастир. Саме тут Євсевія змінила ім’я, назвавшись Ксенією. Незабаром єпископ Міласа Павло висвятив Ксенію в дияконіси. Ксенія прожила смиренне життя, допомагаючи бідним, втішаючи скорботних, наставляючи грішних. Померла свята діва під час молитви. Її смерть була відзначена явиленням у небі над монастирем знамення у вигляді світлого вінця з хрестом. Він супроводжував тіло Ксенії аж до моменту поховання.

Народні прикмети

Завірюха на Ксенію – до затяжної весни.

Безвітряна погода передбачає теплу та суху середину літа.

Якщо в цей день світить сонце – буде гарна весна.

Що не можна робити 6 лютого

Не можна цього дня шити та в’язати.

Не можна стригти нігті та волосся.