Сегодня 6 февраля: какой праздник и день в истории

6 февраля по церковному календарю – память преподобной Ксении. В этот день на престол Великобритании взошла Елизавета ІІ, а Украина получила собственную полярную станцию.

Праздники и памятные даты 6 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 6 февраля не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы.

Также 6 февраля – Международный день барменов.

6 февраля в истории

6 февраля 1952 года на престол Великобритании взошла королева Елизавета II из династии Виндзоров. Ей суждено было править дольше всех британских монархов – 70 лет и семь месяцев, до самой смерти 8 сентября 2022 года. При этом с рождения Елизавета не должна была наследовать британский престол. Ведь наследником престола был не отец будущей королевы Георг, а его старший брат Эдуард. Однако когда принцессе Елизавете было 10 лет, король Эдуард VIII отрекся от престола ради бракосочетания с дважды разведенной американкой Уоллис Уорфилд-Симпсон. Так королем Великобритании стал отец Елизаветы, а она, его старшая дочь, — первой наследницей. Елизавете было 25 лет, когда умер Георг VI, и она взошла на престол. В то время Елизавета II стала правящей королевой семи независимых стран Содружества: Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона (ныне Шри-Ланка). В течение правления королевы количество подвластных ей территорий существенно сократилось, ведь постепенно бывшие колонии получали независимость.

6 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Буркина-Фасо.

6 февраля 1996 года украинским полярникам окончательно передали британскую антарктическую станцию «Фарадей». В 18:45 над станцией торжественно подняли Государственный Флаг Украины. Первая украинская антарктическая экспедиция при передаче станции заплатила за нее символическую цену в один фунт стерлингов. Впоследствии станция получила название «Авадемик Вернадский». Она расположена на острове Галиндез архипелага Аргентинских островов. Антарктические экспедиции ежегодно отправляются сюда для проведения научных исследований. Традиционно в составе экспедиций есть харьковчане. В том числе сейчас – в составе 27-й Украинской антарктической экспедиции (2022-2023) – их трое. Это геофизики Андрей Сопин (представляет Радиоастрономический институт НАН Украины) и Александр Богомаз (Институт ионосферы НАН и МОН Украины). А также – дизелист Юрий Лышенко.

Церковный праздник 6 февраля

6 февраля христиане чтят память преподобной Ксении. Ксения (в миру Евсевия) была единственной дочерью знатного римского сенатора. С юности она хотела посвятить себя Богу и, чтобы избежать будущего брака, тайно ушла из родительского дома с двумя служанками и отплыла на корабле. Она добралась до Кесарии, где купила землю в Милассе, построила там храм во имя святого Стефана и основала женский монастырь. Именно здесь Евсевия сменила имя, назвавшись Ксенией. Вскоре епископ Милассы Павел рукоположил Ксению в дьяконисы. Ксения прожила смиренную жизнь, помогая бедным, утешая скорбящих, наставляя грешных. Умерла святая дева во время молитвы. Ее кончина была отмечена явлением в небе над монастырем знамения в виде светлого венца с крестом. Он сопровождал тело Ксении до самого момента погребения.

Народные приметы

Метель на Ксению – к затяжной весне.

Безветренная погода предсказывает теплую и сухую середину лета.

Если в этот день светит солнце — будет хорошая весна.

Что нельзя делать 6 февраля

Нельзя в этот день шить и вязать.

Нельзя стричь ногти и волосы.