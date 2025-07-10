На додачу до спеки – гроза та шквали: погода в Харкові та області на 11 липня

У п’ятницю, 11 липня, у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі і вдень короткочасні дощі, гроза. Вдень град та шквали.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 22 до 24 градусів, вдень – від 34 до 36, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 20 до 25 градусів, денна – від 32 до 37.

Вітер вночі південно-східний – 7-12 м/с, вдень змінних напрямків – 3-8 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Опадів протягом поточного робочого тижня не прогнозують. У ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що у зв’язку зі спекою в регіоні обмежили рух вантажівок.