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На додачу до спеки – гроза та шквали: погода в Харкові та області на 11 липня

Погода 21:11   10.07.2025
Олена Нагорна
На додачу до спеки – гроза та шквали: погода в Харкові та області на 11 липня

У п’ятницю, 11 липня, у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі і вдень короткочасні дощі, гроза. Вдень град та шквали.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 22 до 24 градусів, вдень – від 34 до 36, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 20 до 25 градусів, денна – від 32 до 37.

Вітер вночі південно-східний – 7-12 м/с, вдень змінних напрямків – 3-8 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Опадів протягом поточного робочого тижня не прогнозують. У ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що у зв’язку зі спекою в регіоні обмежили рух вантажівок.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 21:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 11 липня, у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі і вдень короткочасні дощі, гроза. Вдень град та шквали.".