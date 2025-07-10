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В придачу к жаре — гроза, град, шквалы: погода в Харькове и области на 11 июля

Погода 21:11   10.07.2025
Елена Нагорная
В придачу к жаре — гроза, град, шквалы: погода в Харькове и области на 11 июля

В пятницу, 11 июля, в Харькове и области будет переменная облачность. Ночью и днем кратковременные дожди, гроза. Днем град и шквалы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 22 до 24 градусов, днем — от 34 до 36, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 20 до 25 градусов, дневная — от 32 до 37 градусов.

Ветер ночью юго-восточный — 7-12 м/с, днем переменных направлений — 3-8 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Осадков в течение текущей рабочей недели не прогнозируют. В ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что в связи с жарой в регионе ограничили движение грузовиков.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 21:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 11 июля, в Харькове и области будет переменная облачность. Ночью и днем кратковременные дожди, гроза. Днем град и шквалы.".