Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории

7 ноября 1857 года родился известный историк и ректор Харьковского университета Дмитрий Багалей. В 1917-м произошел вооруженный Октябрьский переворот в Петрограде. В 1928-м в Харькове открыли здание Госпрома. В 1941-м немецкая авиация потопила теплоход «Армения» у берегов Крыма.

Праздники и памятные даты 7 ноября

7 ноября – Международный день африканского писателя и Международный день медицинской физики.

7 ноября в истории

7 ноября 1857 года родился историк Дмитрий Багалей. Он происходил из семьи ремесленника-шорника. Получал высшее образование в Киевском университете, но за участие в студенческом протесте на полгода был исключен – этот период проучился в Харькове. После этого вернулся в Киев и получил диплом там. Но свою жизнь связал именно с Харьковом.

В 1883 году стал доцентом Харьковского университета, затем профессором. А в 1906-м совет университета избрал его ректором. Кроме того, в 1914-1917 годах Багалей был городским главой Харькова (председателем Харьковской городской думы). В сентябре 1917-го возглавил харьковскую «Просвіту». Он участвовал в создании Украинской академии наук. С советской властью сначала нашел общий язык – работать ученому не мешали. Поэтому в 1920-х Багалей преподавал историю Украины в харьковском и полтавском институтах народного образования. В 1926-м стал первым директором Научно-исследовательского института Тараса Шевченко. В 1929-м – главой первого историко-филологического отдела Всеукраинской академии наук. Несмотря на успешную карьеру (что при царе, что при коммунистах) Багалей все же не стал исключением и подвергся притеснениям в начале 1930-х. Историко-филологический отдел ВУАН, которым он руководил, расформировали. А в учреждениях, где ученый занимал должности, начались нескончаемые проверки и «идеологические чистки». Неизвестно, чем бы все это закончилось для самого историка – до пика репрессий он просто не дожил, умер от воспаления легких 9 февраля 1932-го. Научное наследие Багалея насчитывает около 600 публикаций, часть из них посвящена истории Харькова и Слобожанщины в целом.

7 ноября 1917 года произошел большевистский вооруженный переворот в Петрограде. Власть в распадающейся бывшей Российской империи незаконным путем захватила группа экстремистов во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым).

Незадолго до этих событий Ленин и ряд его ближайших соратников прибыли в Россию в «опломбированном вагоне» через территорию Германии и при помощи руководства этой страны. Немецкая помощь большевикам, конечно, не была безвозмездной – руководство страны рассчитывало вывести Россию из Первой мировой войны, где она воевала в составе Антанты против Германии. В СССР, естественно, иначе представляли этот эпизод биографии «вождя мирового пролетариата», равно как и умалчивали об отсутствии широкой поддержки большевиков в народе к моменту так называемой «Великой Октябрьской революции».

Государственный переворот, который произошел 25 октября по старому стилю, а по новому – 7 ноября, привел к падению Временного правительства. Оно управляло Россией после отречения последнего императора Николая II в феврале 1917-го.

«Захватив власть в Петрограде, Ленин и его соратники начали борьбу за контроль над Украиной, – отмечают эксперты Украинского института национальной памяти. — Их соперницей была Центральная Рада, самая организованная на тот момент сила, обладающая высоким авторитетом в обществе и открыто выступившая против незаконной узурпации большевиками власти в России».

Уже 20 ноября (7-го по старому стилю) 1917 года ЦР опубликовала 3-й Универсал, провозгласивший Украинскую народную республику. 13 декабря 1917 года Ленин обнародовал Манифест, в котором якобы признал УНР и «ее право полностью отделиться от России или вступить в договор с Российской республикой». Однако такой «приступ демократичности», конечно, был неискренним. Большевики рассчитывали перехватить власть во время Всеукраинского съезда советов, состоявшегося в декабре 1917 года в Киеве. Но съезд выразил полную поддержку Центральной Раде и отказался от переизбрания ее состава. Сторонников большевиков на нем оказалось всего 4%. Оказавшись в абсолютном меньшинстве, «революционеры» перебрались из Киева в Харьков, где провели свой съезд.

«Ширмой военной агрессии большевистской России против Украины выступило марионеточное правительство – Народный секретариат. Его создали на Всеукраинском съезде советов, который проходил в Харькове 24-25 декабря 1917 года. Бутафорный характер съезда в захваченном советскими войсками городе с участием в 10 раз меньшего числа депутатов, чем во Всеукраинском съезде советов в Киеве, понимали абсолютно все современники. Декоративное украинское советское правительство было удобным прикрытием для Совнаркома в Петрограде, потому что теперь агрессия российских большевиков трактовалась как внутренний конфликт между харьковским Народным секретариатом и киевской Центральной Радой, то есть как гражданская война в Украине», — отмечают в УИНП.

Однако обойтись «гражданской войной в Украине» большевикам так и не удалось – пришлось перейти к открытому вторжению и войне с Украинским государством с целью его оккупации.

7 ноября 1928 года в Харькове официально открыли здание Госпрома.

Конечно, строительство завершили раньше, но по традициям советского времени «приурочили» открытие к годовщине «Великой революции». Госпром гордо называли «первым советским небоскребом». И для своего времени он действительно был высоким, имея 13 этажей. Грандиозный памятник архитектуры в стиле конструктивизма построили с перерывами (из-за перебоев в финансировании работ) в течение 1925 – 1928 годов. Высота здания Госпрома – 63 м. Вместе с телебашней – 108 метров. Площадь помещений – 60 000 квадратных метров. На строительство здания израсходовали 1315 вагонов цемента, 9000 тонн металла, 3700 вагонов гранита и 40 000 квадратных метров стекла.

Особенностью Госпрома является то, что его строили методом плавающей опалубки. Все здание – это сплошной массив железобетона, что обеспечивает его чрезвычайную прочность. Известно, что попытка нацистов взорвать здание перед отступлением во время Второй мировой войны была тщетной – Госпром выстоял. После начала полномасштабной войны РФ против Украины и во время жестоких обстрелов Харькова именно здание Госпрома изобразил на боевом логотипе города «Харьков — Железобетон» его автор Патрик Кассанелли.

7 ноября 1941 года немецкая авиация потопила теплоход «Армения» вблизи Крыма.

По разным оценкам, на тот момент на борту было от 5000 до 7000 пассажиров. Из них выжили всего восемь человек. 6 ноября теплоход принял на борт 300 раненых, а также сотрудников нескольких военно-морских госпиталей, работников санаториев, чиновников и жителей Севастополя. Среди пассажиров были и военные, а на теплоходе – зенитные пушки, что не допустимо по правилам ведения войны для санитарного транспорта. Приняв пассажиров в Севастополе, теплоход ночью 7 ноября прибыл в Ялту, где на него сели еще несколько сотен человек. Из порта в Ялте «Армения» вышла при дневном свете – в 8 часов утра. Это делало теплоход легкой целью для немецкой авиации. В 11:25 «Армению» атаковал одиночный самолет-торпедоносец. Одна из торпед попала в носовую часть плавсредства, и теплоход утонул через четыре минуты. Сейчас теплоход «Армения» включен в перечень памятников подводного культурного наследия Украины как братская могила около 7000 человек. При этом обнаружить его на дне Черного моря до оккупации Крыма РФ не удавалось. После захвата врагом полуострова российские ученые в 2020 году заявили, что якобы обнаружили остатки «Армении» на глубине в 1,5 км, однако их заявления вызывают сомнения, возможна фальсификация научных данных.

7 ноября 1944 года Франклин Рузвельт стал первым (и единственным) в истории США президентом, избранным на четвертый срок.

7 ноября 1990 года в Киеве в последний раз в советский период истории Украины пытались отметить годовщину «Октябрьской революции». Планам провести военный парад на Крещатике помешал Украинский студенческий союз. Там предупредили, что не пустят танки на центральную улицу столицы. Тогда парад, по решению Киевского городского совета, перенесли на площадь Победы. Студенты пытались пикетировать мероприятие и там, из-за чего произошли столкновения с милицией. В них травмы получили около 30 пикетчиков. В столкновениях принял участие и народный депутат Степан Хмара. За что его задержали, а в дальнейшем коллеги-депутаты согласовали лишение неприкосновенности. Дело Хмары получило значительный резонанс. Он сам вышел на свободу только в апреле 1991-го. В годы независимости Хмару еще дважды выбирали в ВР.

Церковный праздник 7 ноября

7 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников в Мелитине: Иерона и 32 воинов. Святой Иерон был воспитан в христианской вере. Его хотели взять в военный отряд, сформированный по поручению императоров Диоклетиана и Максимиана – для совершения гонений против христиан. Иерон отказался от этого. Он с 18 единомышленниками скрылся в пещере. Остальные воины отряда не смогли взять пещеру штурмом. Тогда один из соратников Иерона договорился с командиром отряда Лизием, чтобы тот снял осаду с пещеры, а сам уговорил Иерона не сопротивляться власти. Иерона вместе с другими новобранцами отправили в соседний город. Там Лизий предложил всем новобранцам принести жертву языческим богам. Иерон и за ним 32 воина отказались это сделать и заявили о своей вере в Христа. Тогда Лизий приказал избить всех, а Иерону отсечь руку. После жестокого избиения едва живых мучеников бросили в тюрьму, а утром обезглавили.

Народные приметы

Если утром туман, то будет оттепель.

Если листья до 7 ноября еще не опали, то зима будет суровой.

Если день солнечный, то весна будет ранней.

Если погода сухая, то зима будет с морозами и вьюгами.

Что нельзя делать 7 ноября

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться и скандалить.